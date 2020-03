Più tempo per laurearsi in corso, verso lo slittamento delle tasse universitarie

Direttamente collegata alla prima è anche la norma che fornisce un “ombrello legislativo” all’autorganizzazione avviata negli atenei in questi giorni che li ha portati a sperimentare in lungo e largo la didattica a distanza. Il provvedimento prevede espressamente che «le attività formative erogate con modalità a distanza sono valide anche ai fini del computo dei crediti formativi universitari (Cfu), previa attività di verifica dell’apprendimento, e ai fini dell’attestazione della frequenza obbligatoria».

Verso la sospensione delle tasse universitarie

Un’altra buona notizia per gli studenti potrebbe arrivare a breve. Il ministro Manfredi ha chiesto agli atenei di posticipare al 30 maggio il termine per il pagamento delle tasse universitarie. E una decisione in tal senso dei rettori è attesa a breve.

Le tutele per i docenti

Il Dl introduce poi una precisazione molto attesa dal mondo accademico. E cioè che sono valide, anche ai fini degli scatti stipendiali, tutte le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato, e le attività di verifica dell’apprendimento, svolte con modalità a distanza. Contemporaneamente, slittano le finestre per candidarsi all’abilitazione scientifica nazionale (il patentino dei prof universitari che consente di accedere ai concorsi locali): per il quarto quadrimestre del triennio 2018-2020 c’è tempo fino al 10 luglio, per il quinto quadrimestre invece fino al 10 novembre.

Il fondo per le emergenze

Per gli atenei arriva una buona notizia anche di carattere finanziario. Attraverso l’istituzione di un fondo emergenziale da 50 milioni di euro che aiuteranno le università, le accademie e i conservatori (Afam) e gli enti di ricerca ad avere liquidità immediata per far fronte alle esigenze immediate.