Più tempo per sostituire la tv con il bonus: in 10 punti i cambiamenti in arrivo

Slitterà anche il cambio delle frequenze tlc-tv?

No. Per il «refarming» esiste una tagliola europea inderogabile fissata al 30 giugno 2022. A questa data si arriverà gradualmente sul territorio, sempre secondo quattro aree geografiche. Partenza il 15 novembre 2021 in Sardegna. In pratica ci sarà un arco di tempo in cui le frequenze saranno state trasferite ma non si sarà ancora passati al DVBT-2.

Ci saranno conseguenze sul servizio?

Per alcune emittenti locali, o alcuni canali nazionali, potrebbero esserci conseguenze in termini di minore efficienza del servizio. Perché i broadcaster dovranno trasmettere con il vecchio DVBT-1, in codifica Mpeg4, ma con meno risorse frequenziali a disposizione. Per farlo non ci sono grandi alternative: possono spegnere dei canali “secondari” o accettare di diminuire la qualità dell'immagine a fronte dell'aumento della compressione in Mpeg4. Le emittenti locali a loro volta dovranno “stringersi”: sono destinate a un unico multiplex che restando nel vecchio standard DVBT-1 avrà meno banda a disposizione.

Che cosa cambia per il bonus acquisto dei televisori?

Niente in termini pratici. Ma ovviamente la “corsa” all’acquisto, sempre che non si abbia già a disposizione un televisore predisposto, avverrà in un tempo più lungo. Dopo una prima campagna di incentivi che non ha fatto registrare grandi numeri, anche perché vincolata a un limite di indicatore Isee fissato in 20mila euro e a un valore di 50 euro, il governo ha ora messo in campo un incentivo più robusto condizionato alla rottamazione di un vecchio modello.

Il nuovo incentivo è già operativo?

No. Il decreto è stato firmato dal ministro dello Sviluppo ma non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Il ministero prevede che le nuove misure potranno avere effetto nelle prossime settimane.

In che cosa consiste il nuovo incentivo?

Il contributo per l'acquisto di un nuovo apparecchio televisore sarà riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita, entro l'importo massimo di 100 euro. Non c’è limite Isee. Contributi disponibili fino all’esaurimento di un plafond di 150 milioni. C’è il vincolo di rottamare un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018 (quindi non in grado di ricevere trasmissioni in codifica HEVC Main 10).