Più di tremila le Pmi candidabili, ma poche conoscono la misura

Le imprese che sono considerate possibili aspiranti a partecipare al programma di emissione di Minibond, operano principalmente in tre settori: manifatturiero per il 25%, commercio per il 29% e costruzioni per il 12%. All’interno del settore manifatturiero il principale segmento è quello dell'industria alimentare per il 6%, seguito da quello metallurgico e della lavorazione dei metalli per il 5%.

«Le aziende campane – spiega il ceo di VVA Claudio Calvani– si sono dimostrate negli ultimi anni interessate ai temi della finanza alternativa, come ha dimostrato il successo della prima edizione del Garanzia Campania Bond. In particolare le Pmi, sebbene in numero ancora contenuto, hanno compreso quanto sia importante poter contare su polmoni finanziari addizionali e alternativi rispetto a quelli tradizionali, soprattutto per finanziare i progetti di investimenti, grazie alla maggiore taglia delle operazioni. Questo è il segnale delle grandi potenzialità della Campania».

Dai dati emerge anche che le aziende candidabili hanno in media livelli di indebitamento contenuti e un tasso di crescita dei ricavi 2021 rispetto a quelli 2020 del 18%. «Inoltre – secondo lo studio – le Pmi campane candidabili hanno registrato un tasso di crescita superiore a quello del Pil nazionale, pari al 6,6%». Dallo studio emerge come le tremila aziende candidabili abbiano un fatturato complessivo superiore ai 34,7 miliardi, un Ebitda complessivo di 3,7 miliardi e più di cento mila dipendenti diretti. «Parliamo - avverte ancora lo studio –della spina dorsale dell’economia campana». «L’aumento dei tassi d'interesse – aggiungono per Competere.Eu il segretario generale Roberto Race e il coordinatore dell’Osservatorio Next Generation Giuseppe Arleo – impone alle Pmi lo sviluppo di canali di supporto al credito alternativi». Regioni come la Campania e la Puglia - sottolinea la ricerca - sono state apripista in Italia con i Basket Bond diventando un modello per il resto del Paese.