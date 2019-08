Più treni e servizi a Rogoredo per decongestionare Milano

La stazione di Milano Rogoredo è pronta per accogliere l’aumento previsto dei passeggeri durante i tre mesi di stop dell’aeroporto di Linate. L’obiettivo è intercettare parte dei 100mila passeggeri, molti dei quali volavano con Alitalia, che si andranno ad aggiungere agli attuali 60mila in transito a Rogoredo.

L’hub è stato potenziato per favorire e facilitare l’interscambio modale e per decongestionare l’area metropolitana di Milano. Obiettivo garantire un viaggio sempre più door-to-door e sostenibile.

I collegamenti con le Frecce di Trenitalia dalle principali stazioni di Milano (Centrale, Porta Garibaldi, Rogoredo) con Roma (Termini e Tiburtina) sono in totale 104. A Milano Rogoredo, in particolare, le fermate dei Frecciarossa sono aumentate da 36 a 50, 14 in più. Otto Frecce fermano in stazione già dal 9 giugno, altre 6 fanno tappa a Rogoredo dal 28 luglio. Entro fine anno, anticipa Battisti, le fermate dei Freccirossa a Rogoredo saliranno a quota 60.

Più servizi

Aumentano i servizi di assistenza alla clientela. La sala Freccia e la biglietteria di Trenitalia sono aperte dalle 6 alle 21,30, con orario prolungato. In stazione ci sono nuove self service e negli orari di punta sarà operativo un desk mobile con addetti di customer service. Completamente rinnovato il parcheggio Metropark (gruppo Fs Italiane), adiacente alla stazione. L’area è attrezzata con 189 posti auto, è in grado di accogliere nuovi servizi di mobilità sostenibile ed è accessibile a tutti i viaggiatori delle imprese ferroviarie. Migliora anche la security con un nuovo ufficio (200 metri quadri) per la Polizia Ferroviaria.