Più truffe sul trading online: viaggio tra le promesse degli influencer finanziari

Truffe

Da tempo vere e proprie organizzazioni criminali hanno fiutato il business e lo stanno sfruttando per sottrarre soldi a ignari cittadini che in buona fede si lasciano coinvolgere in questa attività. Il termometro di questo fenomeno arriva dalle denunce presentate alla Polizia postale: in tema di trading online sono aumentate del 30% nei primi sei mesi dell’anno arrivando a sfiorare i 20 milioni di euro. Il meccanismo è semplice: organizzazioni straniere contattano pensionati, ma non solo, e li invitano ad aprire un conto promettendo facili guadagni. I soldi vengono dirottati su conti stranieri per lo più nell’Est Europa ma non solo. Si inizia con piccole cifre, nell’ordine dei 100-200 euro, e poi di fronte anche a false vincite pilotate, per creare maggiore fiducia nel risparmiatore, si arriva anche a decine di migliaia di euro versati. A quel punto i conti vengono prosciugati. Le organizzazioni criminali fanno una serie di triangolazioni per far sparire il prima possibile questi soldi. È fondamentale per questo la tempestività delle denunce.

Lusinghe mendaci

C’è una linea sottile tra la consulenza generica, che non ricade sotto l’egida della vigilanza di Consob e dell’Antitrust, e la sollecitazione al pubblico risparmio, che deve essere autorizzata. Lo sanno bene youtuber, influencer e millantati esperti dei parterre finanziari che da un lato avvisano contro i rischi del trading online e dall’altro mostrano con disinvoltura piattaforme per operare, risultati strabilianti con l’uno o l’altro titolo, servizi a pagamento da utilizzare per incrementare i profitti.

Telefonate a tutte le ore

Poi ci sono le telefonate, spesso da paesi stranieri e da interlocutori molto aggressivi, che spingono ad aprire conti esteri per diventare trader di successo senza rischi.Ma è lo stesso mercato finanziario che ce lo insegna: attualmente, il rendimento senza rischio è nullo o addirittura negativo.