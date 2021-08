Più turisti, più responsabilità: l’importanza di chiamarsi «Patrimonio Unesco»

8' di lettura

La 44esima riunione del Comitato del Patrimonio Mondiale, costituito in seno all'omonima Convenzione Unesco del 1972, ha il compito di esaminare le candidature presentate dagli stati per gli anni 2020 e 2021. L'Italia è stata premiata con ben due nuove iscrizioni e una terza condivisa che si aggiungono alle 58 precedenti: gli affreschi padovani, i portici bolognesi e la città termale di Montecatini (condivisa). La Convenzione del 1972 supera la logica del patrimonio nazionale e abbraccia quella del patrimonio mondiale, inteso come responsabilità condivisa da tutta la comunità internazionale. I criteri per l'inclusione nella lista dei world heritage sono dieci di cui sei riguardano i patrimoni artistici e quattro quelli naturali.

Unesco, quanto ci costi?

Mentre i paesi fanno a gara per candidare i propri tesori nella lista dei World Heritage Sites a fronte di nomination non premiali, nessuno ha ben chiaro quanto valga il brand Unesco. Nel complesso i 194 stati membri versano 141.116.842 dollari. Chiaro è invece quanto costi all'Italia l'Unesco, si parla di 5.922.552 di dollari all'anno, la cifra che non è variata nell'ultimo biennio con l'emergenza Covid. A questo si aggiungono contributi straordinari come il milione di euro che l'Italia ha versato all'organizzazione parigina per il Museo libanese Sursock di Beirut. Da quando gli Stati Uniti, il principale finanziatore delle Nazioni Unite, hanno chiuso i rubinetti e poi abbandonato l'Unesco nel 2017 per questioni legate alla politica estera trumpiana, molte teste sono saltate e molti dipartimenti sono stati ridimensionati. Oggi un rientro degli Stati Uniti nell'organizzazione parigina costerebbe circa 75 milioni di dollari di contributi.

Il valore del brand Unesco

Da uno studio della Commissione nazionale italiana per l'Unesco e Iulm, emerge come il 98% della popolazione campionata conosca l'Unesco e abbia una vaga idea di quello che faccia nell'ambito culturale. A questa crescente popolarità e turismo in potenza, fa da contraltare il fatto che i paesi con più siti Unesco hanno anche meno risorse per gestirli. La mancanza di risorse per far fronte a flussi turistici traghettati dalla nomination può portare, da un lato, ad una incapacità di mettere a punto strategie di sviluppo sostenibile legate ad alcuni siti e, dall'altro lato, per siti già noti, come Venezia, la deriva è quella dell'overtourism con ondate incontenibili che rendono invivibili i siti per i locali e penalizzano la tourist experience per chi è in visita.

La conseguenza tangibile dell'overtourism è lo spopolamento da parte di gente del posto della città lasciata in mano alle multinazionali come Airbnb. Il turismo sostenibile è frutto di una programmazione che raramente avviene e di piani di gestione. Sono le sfide che si giocano anche i siti nominati da lungo tempo, perché essere nella Lista «del prestigioso riconoscimento internazionale rappresenta anche l'occasione che consente di dialogare con molta chiarezza con gli amministratori locali per imporre decisioni nette in termini di tutela del territorio» come già spiegava il professor Walter Santagata in uno studio del 2016 per il Mibact. «Infatti, non si può avere “un marchio di qualità mondiale” se contemporaneamente non si attuano scelte coerenti per la conservazione dei centri storici e della qualità dei paesaggi».

Anche perché è evidente che la corsa fatta per raggiungere la meta ambita talvolta non dura dopo il riconoscimento se non coniugata con piani strategici di medio e lungo termine.