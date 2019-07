Più tutele per le forze dell’ordine durante le manifestazioni

Tra le altre norme contenute nel decreto, misure più rigorose per tutelare gli operatori delle forze dell'ordine impegnati in servizi di ordine pubblico. L'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo che renda difficile il riconoscimento della persona in caso di manifestazioni viene punito con l'arresto da due a 3 anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro. Chiunque «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a 4 anni».