Più unità in Europa contro una ripresa asimmetrica di Elisa Ferreira*

(Reuters)

4' di lettura

L’Europa ha già superato delle crisi in passato. Eppure oggi le nostre vite, società ed economie stanno subendo il colpo più duro degli ultimi decenni. Negli oltre 60 anni di vita dell’Unione il nostro tessuto sociale ed economico non era mai stato sconvolto in maniera così estesa e improvvisa.

Fermare il virus e rilanciare l’economia

In diversi Stati membri i sistemi sanitari combattono ogni giorno una battaglia contro la tragedia della perdita di vite umane. Le imprese rischiano di fallire e di perdere clienti e mercati. I cittadini temono per il loro lavoro e i loro mezzi di sussistenza, e in molti si sono trovati improvvisamente disoccupati. Oggi dobbiamo fare tutto il possibile per fermare il virus, ma domani dovremo rilanciare l’economia, senza rinunciare a contenere il virus.

I livelli di indebitamento del settore pubblico stanno aumentando drasticamente, mentre gli Stati membri offrono aiuto ai cittadini e alle imprese. Le misure a livello di UE stanno sostenendo questi sforzi nazionali.

L’Iniziativa europea di rilanciare gli investimenti in risposta al coronavirus ci ha consentito di mobilitare fino all’ultimo euro disponibile nel quadro della politica di coesione. In Spagna si acquistano mascherine e ventilatori, in Italia si sostengono il telelavoro e l’apprendimento a distanza, in Repubblica Ceca e Lituania si forniscono aiuti di emergenza alle Pmi e in Portogallo si studiano, testano e sviluppano prodotti importanti per la lotta contro il coronavirus.

Il rischio di una ripresa asimmetrica

C’è il rischio di una ripresa asimmetrica. Le strutture economiche degli Stati membri e delle regioni sono molto diverse: alcune dipendono da settori che potrebbero impiegare più tempo a riprendersi, come il turismo, i trasporti o la cultura. Inoltre, alcune regioni e alcuni Stati membri dispongono di ampi mezzi per sostenere le proprie economie, mentre altri hanno ormai dato fondo a tutte le risorse e hanno esaurito il margine di bilancio per gli investimenti.