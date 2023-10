«Più zone pedonali e trasporto pubblico, così ridisegniamo Torino»

Molte città offrono agevolazioni alle auto elettriche per incentivarne l’acquisto. Qual è la scelta di Torino?

In città è già possibile per le auto elettriche e le ibride accedere liberamente alla Zona a Traffico limitato.

In realtà a Torino abbiamo più auto che patenti e questo è davvero un problema. Sebbene l’elettrico non sia inquinante si tratta di autovetture che comunque occupano uno spazio fisico e non pensiamo di garantire la gratuità dei parcheggi come fanno altre città. La stessa installazione di colonnine elettriche comunque prevede una revisione degli spazi a disposizione comunque delle vetture elettriche.

La nostra priorità è potenziare il trasporto pubblico locale e tutti i nostri sforzi vanno a sostegno della rete per la mobilità.

Cosa prevede il vostro piano sul Tpl e a che punto è l’implementazione?