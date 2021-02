Più zone rosse locali. Basilicata, Emilia Romagna e Friuli a rischio arancione Per ora il nuovo governo non dovrebbe toccare il sistema messo a punto dall'Iss e dal ministero della Salute e rodato da mesi che colora le Regioni di rosso, arancione e giallo in base alla diffusione del virus. L’Abruzzo (dove sono in zona rossa le province di Chieti e Pescara), se il trend peggiora, potrebbe finire tutto in lockdown. Così come l’Umbria, dove attualmente sono in zona rossa la provincia di Perugia e alcuni comuni del ternano. di Andrea Gagliardi

Per ora il nuovo governo non dovrebbe toccare il sistema messo a punto dall'Iss e dal ministero della Salute e rodato da mesi che colora le Regioni di rosso, arancione e giallo in base alla diffusione del virus. L'Abruzzo (dove sono in zona rossa le province di Chieti e Pescara), se il trend peggiora, potrebbe finire tutto in lockdown. Così come l'Umbria, dove attualmente sono in zona rossa la provincia di Perugia e alcuni comuni del ternano.

Più zone rosse locali per provare ad arginare le varianti al virus. A cominciare da quella inglese che in Italia riguarda un caso su cinque e che secondo gli esperti del Comitato tecnico scientifico potrebbe dilagare nel giro di un mese facendo impennare del 50% i contagi, come sta già accadendo nella zona di Pescara e Chieti. È questa la linea del Cts, che dovrebbe essere adottata dal nuovo governo. Per ora non si dovrebbe toccare il sistema messo a punto dall'Iss e dal ministero della Salute e rodato da mesi che colora le Regioni di rosso, arancione e giallo in base alla diffusione del virus. Anche se non si esclude la possibilità di collocare tutta l'Italia, se necessario, in una grande zona arancione.

L’allarme varianti

L'ultimo monitoraggio settimanale della cabina di regia ha registrato un aumento dell'Rt nazionale (indice di contagio, ndr) a 0,95, con quattro regioni (Abruzzo, Liguria, Toscana e provincia di Trento) che sono passate dalla fascia gialla (negozi bar e ristoranti aperti e possibilità di spostarsi all'interno della Regione) a quella arancione (bar e ristoranti chiusi e divieto di spostamento fuori dal Comune). Nel rapporto si parla di «segnali di contro-tendenza nell'evoluzione epidemiologica che potrebbero preludere ad un nuovo rapido aumento diffuso nel numero di casi nelle prossime settimane».

Emilia-Romagna e Friuli a rischio arancione

Il rischio concreto è che il monitoraggio di venerdì prossimo registri un ulteriore aumento dell’Rt. E che altre regioni passino in fascia arancione. Sono in molte a rischiare. A cominciare da Basilicata, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, con valore inferiore dell’Rt oltre 0,9 e rischio complessivo moderato. Ma l’Abruzzo (dove un'ordinanza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha collocato in zona rossa le province di Chieti e Pescara - si stima che nella zona il 50 per cento dei casi sia riconducibile alla variante inglese), se il trend peggiora, potrebbe finire tutto in zona rossa. Così come l’Umbria, dove attualmente sono in lockdown la provincia di Perugia e alcuni comuni del ternano.

Valle d'Aosta in pole per la fascia bianca



Ma ci sono anche segnali in controtendenza che arrivano dai territori. La Valle d’Aosta per due settimane consecutive si è piazzata sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti, oltre a registrare un Rt sotto 1 e un livello di rischio basso. Se accadrà lo stesso anche nel monitoraggio di venerdì prossimo, sarà la prima regione italiana a scalare in zona bianca: una fascia dove la circolazione del virus è così bassa e l'impegno del sistema sanitario sul Covid così ridotto che si può procedere all'apertura di palestre, piscine, bar e ristoranti anche se bisognerà continuare a rispettare il distanziamento e usare la mascherina. Sempre che il pericolo varianti non induca il nuovo governo a modificare la norma