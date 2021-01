Piuarch, ripartire dalla natura per ripensare gli spazi comuni Affermatosi con i progetti per i grandi nomi della moda, il sodalizio dei 4 soci dura da 25 anni. Dalla nuova sede di Fendi a Firenze allo Human Technopole di Milano, verde e materiali naturali integrano esterno e interno di Antonella Galli

Piuarch, Human Technopole Headquarters, Mind-Milano Innovation District

Per i quattro soci fondatori di Piuarch – Francesco Fresa, Germán Fuenmayor, Gino Garbellini e Monica Tricario – l’orto sul tetto dello studio milanese di via Palermo, sin dalla sua creazione nel 2015, è luogo d’elezione e manifesto progettuale. Da allora quel verde pensile ricavato tra i tetti di Brera diviene spazio per installazioni durante il FuoriSalone o si trasforma in una classe a cielo aperto per le scuole del quartiere. Prima di tutto, però, garantisce buone verdure (è coltivato in prima...