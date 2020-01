Piume naturali o sintetiche? L’eco- battaglia si combatte anche nelle imbottiture

Pitti Uomo, la tecnologia di Save the Duck per un Pianeta green

Esistono poi marchi espressamente nati con l’obiettivo di proporre piumini “cruelty free”, come Save The Duck, progetto di Nicolas Bargi, che dal 2012 segue questa filosofia e che negli ultimi due anni ha lanciato la prima collezione realizzata interamente con materiali riciclati al 100% e la prima di capi riciclabili al 100%. Il 5 settembre 2019 Save The Duck è diventata anche la prima azienda fashion in Italia a ottenere la certificazione B Corp, riservata ai best performer a livello sociale e ambientale.

L’avanguardia delle imbottiture di cashmere e di seta

Bene. E se volessimo spingerci verso materiali ancora più alternativi, che magari siano sempre naturali, ma non legati in alcun modo all’uccisione di oche e anatre? Le proposte più interessanti vengono non tanto da start up, ma da aziende tessili che hanno oltre un secolo di vita: Saldarini, basata a Como dal 1882 e specializzata nella lavorazione della seta, guidata ora dalla quinta generazione rappresentata da Francesco e Laurence Saldarini, ha lanciato un nuovo tipo di imbottirura per abbigliamento fatta di fiocchi di cashmere, - chiamata appunto Cashmere Flakes - derivati dalla pettinatura di capre allevate in Mongolia, usato già in capsule collection firmate da giovani talenti come Marco Rambaldi o Ujoh, e in vendita anche su Luisaviaroma.



Imbottitura in seta T.Silk, brevetto dell’azienda Cosetex

A Medolago (Bergamo) un’altra azienda storica, la Cosetex della famiglia Mandelli, ha invece messo a punto il brevetto di T.Silk, un’imbottitura fatta di fibre di seta, materiale dalle ottime caratteritiche di termoregolazione, resistenza e flessiblità. Inoltre, dal momento che la seta è una proteina, e dunque del tutto compatibile con la pelle umana, vanta anche proprietà antiossidanti e antiaging. Una vocazione alla sostenibilità, quella di Cosetex, che risale all’inizio del Novecento, quando iniziò la propria attività ritirando materiali in seta discontinua dalle filande nell’alta Brianza/Bergamasca e della zona milanese, per poi rigenerarli, come diremmo oggi, e rimetterli in commercio.

I piumini imbottiti di fiori di Pangaia

Il futurismo dei fiori

Arriva infine dagli Stati Uniti una nuova frontiera di ricerca sui materiali alternativi alle piume, condotta da Pangaia, collettivo di ricerca sui materiali (così si definisce), che ha messo a punto uno speciale filling, il Flower Down, fatto di petali di fiori selvatici essiccati e legati insieme da un biopolimero derivato da scarti vegetali. I piumini della loro collezione Flwrdwn sono anche interamente biodegradabili e se si approda nell’e-store dove sono in vendita appare un messaggio: «Così i fiori possono mantenere al caldo e gli animali mantenere le loro piume. Oggi avete una scelta». E qualunque essa sia, non prescinda dalla consapevolezza.

