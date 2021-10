Google, i nuovi smartphone arriveranno in Italia nel 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La sorpresa c’è stata. Google ha deciso di tornare in Italia con i suoi smartphone. Dopo la scelta di non distribuire la quinta generazione sul nostro mercato, a Moutain View ci hanno ripensato e dalla primavera sbarcheranno anche in Spagna il Pixel 6 e il suo fratello maggiore il Pro ma solo a partire dalla primavera dell’anno prossimo. Evidentemente è tornata la fiducia nel nostro Paese sotto il profilo della domanda di smartphone o più probabilmente questa volta Google è sicura di avere un prodotto diverso dalla concorrenza, con prezzi competitivi e qualche cosa in più in termini di intelligenza artificiale. Ma vediamo come sono fatti.

Come sono fatti

Patiamo dal pià piccolo: il Pixel 6 ha display Amoled Fhd+ da 6,4” con refresh rate a 90Hz, 3 batteria da 4615 mAh. Due le fotocamere, quella principale da 50 Mp e un grandangolo da 12 Mp. Il prezzo? Buono per essere da fascia media: 649 euro. Più interessante il Pixel 6 Pro che mostra caratteristiche da top player a un prezzo più in linea con i tempi: 899 euro. Il diplay è un Ltpo Qhd da 6,7” con refresh rate variabile sino a 120Hz, batteria da 5000 mAh e tre fotocamere posteriori: la princiaple da 50 megapixel, un teleobiettivo 4x da 48 Mp e una grandangolare da 12 Mp.

Loading...

La vera novità è il processore Google Tensor

C’è attesa per vedere all’opera il processore Google Tensor, la vera novità della casa, il primo sistema hardware ingegnerizzato interamente da Big G. Il nome rievoca i Tensor Processing Unit che Google usa all'interno dei suoi datacenter. La scelta è quella di integrare sempre di più l’intelligenza artificiale nello smartphone. La TPU (la Neural Processing Unit come viene definita dalla concorrenza) verrà usata per l'accelerazione dei calcoli legati la machine learning e il processore Titan per la sicurezza e per le chiavi crittografiche. Google ha dichiarato di supportare i due telefoni della gamma Pixel 6 per ben cinque anni.