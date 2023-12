Pizza, consumi in aumento del 14% e fatturato a quota 15 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I consumi di pizza degli italiani in un anno sono aumentati del 14% e il fatturato del settore supera i 15 miliardi. Sono i dati più rilevanti dell’indagine Coldiretti/Ipsos “La pizza italiana vince la sfida dei prezzi” sul piatto simbolo dell’Italia nel mondo che in tempi di inflazione si rafforza grazie al suo costo relativo più basso rispetto ad altre scelte concorrenti.

La mai sopita passioni degli italiani per la pizza è infatti spinta anche dal contenimento dei prezzi che, secondo le elaborazioni Coldiretti/Ipsos su dati Istat, «sono aumentati un terzo in meno rispetto alla media dei prodotti alimentari in commercio». L’aumento medio della pizza «è stato nei primi undici mesi del 2023 del 7% contro il 10,5% del carrello alimentare».

Loading...

Il risultato è che il 65% degli italiani ha mangiato la piazza almeno una volta alla settimana nell’ultimo anno, mentre – spiega l’indagine presentata al Villaggio della Coldiretti a Napoli – un italiano su 5 l’ha messa in tavola due volte alla settimana, l’8% per 3 volte alla settimana, il 3% quattro volte e il 2% quasi tutti i giorni, solo un 2% dichiara di non averla mangiarla mai.



La pizza «è anche la colonna portante di un sistema economico costituto da 121mila locali in Italia dove si prepara e si serve grazie ad una occupazione stimata in 100mila addetti a tempo pieno e altrettanti nel weekend».

«In Italia – continua la Coldiretti – si sfornano 2,7 miliardi di pizze all’anno che in termini di ingredienti significano durante tutto l’anno 200 milioni di chili di farina, 225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili di olio di oliva e 260 milioni di chili di salsa di pomodoro».E al 92% degli italiani piacerebbe che venisse indicata la provenienza degli ingredienti.