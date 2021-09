Pizza fatta in casa e cucina outdoor, è record di vendite per i forni professionali

5' di lettura

Emblema del made in Italy, specialità rivisitata ovunque nel mondo in centinaia varianti, a volte discutibili, regina indiscussa dei cibi da asporto, la pizza rappresenta anche un cimento sempre più diffuso nell'outdoor cooking. Un settore, quello delle attrezzature e delle metodologie per prepararla e cucinarla all'aria aperta, in costante espansione da decenni.

Non solo in paesi come Stati Uniti e Germania, da molto tempo al traino di questo specifico mercato, ma con un retroterra solido anche in Italia: prima attraverso la diffusione di barbecue e cucine esterne e da circa un decennio soprattutto con quella dei micro forni sia a legna sia elettrici a convenzione, con scocca in acciaio inox. Quelli specificamente dedicati alla cottura della pietanza simbolo della convivialità sono ormai strumenti dagli ingombri ridotti, sempre più leggeri e trasportabili, veri e propri oggetti di design con alte prestazioni: ovvero la capacità di raggiungere in meno di 10 minuti una temperatura di 500 gradi, quella che occorre per cucinare a regola d'arte la classica ‘napoletana verace' in ogni genere di spazio privato all'aperto, dal giardino alla terrazza in pieno centro.

In quest'ultimo anno e mezzo segnato da lockdown e restrizioni, i fornetti da pizza alimentati a gas sono perciò diventati un must, al punto da far registrare incrementi esponenziali di vendite. A cominciare dallo stesso comparto dei ristoratori, che con questi strumenti ampliano proprio la loro offerta di cibo da asporto. Anche perché – come confermato anche dai più famosi pizzaioli - il gap di sapore rispetto alla cottura a legna è stato praticamente colmato. Si è di certo azzerata la ‘poesia' legata a calori e odori invadenti provenienti dai tradizionali forni arroventati, ma sono stati anche abbattuti i problemi relativi ai fumi e alla manutenzione.

Per Alfa Forni, azienda con sede a Anagni (Fr), leader italiana del settore, dalla fine del 2019 al primo semestre dell'anno in corso produzione e ricavi hanno fatto segnare una crescita di almeno il 70%, «per un fatturato totale di 10 milioni nel 2020 che arriverà a toccare con ogni probabilità quota 18 milioni di euro alla fine del 2021», dice Sara Lauro, executive committee member dell'azienda.

Riscontri peraltro in linea con i dati rilevati dalla Coldiretti: da quando è iniziata l’emergenza Covid il ‘fai da te' casalingo di pizza, pasta e dolci riguarda oltre la metà delle famiglie italiane. «Ragion per cui – argomenta Lauro – l'ingresso nelle abitazioni di queste specifiche attrezzature da cucina, fino a poco tempo fa prerogativa del canale professionale, è stato prepotente. Ciò che era successo per le impastatrici, oggi addirittura collocate nel paniere di rilevazione dell’Istat per il costo della vita, e per le macchine da caffè e i macinadosatori, appannaggio dei coffee lovers, vale adesso per i prodotti e gli strumenti per la panificazione».