Pizze, cinema e arte contemporanea: gli hotel Belmond sperimentano una nuova ospitalità

Cibo, arte, cinema, moda. Quattro cardini del buon vivere. La cucina di un giovane “talento di ritorno”, le pizze più celebrate dell'orbe terracqueo, interventi site specific di grandi artisti, la mano di uno dei brand iconici della moda, il cinema in Piazzetta… Per la stagione della vera ripresa, quella che vuole lasciarsi alle spalle le meste rinunce imposte dalla pandemia, la catena Belmond in Italia ha fatto le cose in grande, apparecchiando un ventaglio di proposte capaci di saziare ogni tipo di curiosità.

Cipriani, Venezia

Le pizze d’autore in Laguna

Partiamo dal palato. Il Cipriani di Venezia ha riportato in Italia un giovane talento cresciuto alla corte di René Redzepi, l'acclamato chef ai vertici della influentissima classifica 50Best (lo sarà ancora per un mesetto, ma solo perché a luglio verrà svelata la nuova classifica e le regole rendono incandidabile il ristorante premiato, che entra di diritto nella Hall of Fame). Riccardo Canella, dopo sette vibrantissimi anni al Noma, ha accettato la sfida veneziana, destando grande attesa tra gli addetti ai lavori. Non contenti, al Cipriani hanno voluto raddoppiare l'offerta gourmet chiamando in laguna il re della pizza Franco Pepe. Il celebre pizzaiolo di Caiazzo - cavaliere al merito della Repubblica - a Venezia “firma” in tandem con Canella otto pizze d'autore. Cui si aggiunge la “Cipriani”, un tributo al classico Carpaccio di manzo con salsa Cipriani, mozzarella di bufala, olio, pepe rosa e caviale.

Il cinema in piazzetta a Portofino

Stuzzichini e cinema a Portofino

Dalla laguna al levante ligure, sempre nel segno dell'alta cucina. Lo Splendido Mare, piccolo raffinato gioiello di ospitalità in piazzetta a Portofino, ospita DaV, insegna della famiglia Cerea. Qui golosità e accoglienza avvolgente, come solo Da Vittorio riesce a regalare. Senza rinunciare a qualche incursione nella sperimentazione gastronomica più ardita. Gli intramontabili stuzzichini à la Cerea - per l'occasione adattati all'identità gastronomica del luogo, pesto e fugassa su tutto - accompagnano i cinefili in attesa della proiezione sul maxi-schermo montato in Piazzetta. Cinema sotto le stelle, riportato a Portofino per iniziativa di Splendido e Splendido Mare, con tre serate speciali organizzate in collaborazione con il Riviera International Film Festival di Sestri Levante. “Cinema in Blu” presenta tre documentari di registi emergenti che hanno come tema sostenibilità, tutela ambientale e socialità. Nell'anno che celebra il centenario di Vittorio Gassman, storico e assiduo cliente dello Splendido, Belmond ha anche voluto realizzare un cortometraggio che vede come protagonista il figlio Alessandro. Si è visto il 13 maggio, primo appuntamento cinefilo con l'emozionante Kwando, racconto della svolta ambientalista di un ex soldato-bambino angolano. La prossima proiezione in Piazzetta sarà il 10 giugno (Desert X 2021 - The Film) la terza il 6 luglio (il documentario britannico Ride the Wave).

La “livrea” firmata Dior per i Bagni Fiore (Photo ©Kristen Pelou)

Qualche chilometro più in là, a Paraggi, va in scena la collaborazione di Belmond con Langosteria, l'iconico ristorante di pesce pied-dans-l'eau dalle trionfali guantiere di crostacei. Come la scorsa stagione la catena alberghiera gestirà gli storici Bagni Fiore, quest’anno in parte personalizzati da Dior con un nuovo bar e spazio lounge. La maison ha inaugurato un concept store e “vestito” cabine, lettini e ombrelloni.

Grand Hotel Timeo, Taormina

Arte contemporanea nei giardini, da Venezia a Firenze

Infine, l'arte. Belmond non poteva scegliere partner migliore di Galleria Continua, un punto fermo dell'arte contemporanea in Italia. Con la galleria di San Giminiano è stato avviato il progetto Mitico e sono state individuate opere di quattro artisti di fama che hanno trovato spazio nei giardini delle dimore Belmond. All'interno dei giardini Casanova del Cipriani Venezia l'artista indiano Subodh Gupta, espone l'opera “Cooking The World”, una grande casa modellata da migliaia di pentole, padelle e utensili scartati dai loro possessori precedenti. All’interno dello spazio, durante la settimana inaugurale a fine aprile una cucina completamente funzionante ospitava una performance culinaria dell'artista che ha preparato e servito cibo agli ospiti.