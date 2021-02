Pizzerie chiuse? Record per le pizze surgelate. Fatturato Roncadin a +16,6% Nel 2020 raggiunta quota 140 milioni di giro d’affari, il 70% all’estero. In arrivo nuovi formati e investimenti per la sostenibilità. di Emiliano Sgambato

I surgelati trovano sempre più spazio nelle cucine dei Millennial

Nel 2020 raggiunta quota 140 milioni di giro d’affari, il 70% all’estero. In arrivo nuovi formati e investimenti per la sostenibilità.

La conferma del successo dei surgelati durante la pandemia arriva da un big del settore come Roncadin, specializzato nella produzione di pizze, che ha chiuso il 2020 con un fatturato a quota 140 milioni di euro, +16,6% rispetto al 2019, con circa 100 milioni di pezzi prodotti (18 milioni in più rispetto all'anno precedente).

«Un risultato determinato dal forte aumento dei pasti consumati a casa per via dell'emergenza Covid e del conseguente aumento della spesa alimentare – conferma Dario Roncadin, amministratore delegato dell’azienda di Meduno (Pordenone) –. Questo vale sia per l’estero sia per l’Italia, dove già da anni il consumo di pizza surgelata viveva un trend positivo».

Roncadin ha quindi sostenuto, e continua a sostenere, ritmi molto elevati per via della grande richiesta di prodotti alimentari in tutti i mercati di riferimento (con molto private label nella grande distribuzione e una quota di export che ha raggiunto il 70%): «Con la pandemia abbiamo dovuto fronteggiare un'emergenza sugli ordini, che hanno iniziato ad arrivare con tassi tripli rispetto al previsto – prosegue Roncadin –. Soddisfare in linea con i tempi richiesti le commesse è stata una grandissima sfida, che ha richiesto uno sforzo congiunto fra logistica, pianificazione produttiva e approvvigionamenti delle materie prime, che in alcuni momenti scarseggiavano».

Il rispetto delle misure di distanziamento in azienda ha causato modifiche organizzative che hanno richiesto grande attenzione nella gestione degli oltre 700 dipendenti che, sottolinea Roncadin, «si sono comportati con grande senso di responsabilità e dedizione». Per questo l’azienda ha ritenuto opportuno offrire anche «incentivi economici e vari benefit» a chi, soprattutto nei reparti produttivi e in particolare nel periodo del primo lockdown, «ha garantito la sua presenza consentendo di onorare gli ordini».

«I numeri sono senza dubbio incoraggianti – precisa Roncadin – ma non possiamo abbassare la guardia, perché una volta che la pandemia attenuerà la sua pressione, la grande distribuzione competerà nuovamente con la ristorazione e altri canali, quindi è necessario essere pronti con prodotti innovativi». In particolare per il 2021 sono previsti nuovi formati rettangolari e di grandi dimensioni, sempre più richiesti dai consumatori.