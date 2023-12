Pizzi e merletti in tour, un giro dell’Italia in cerca di tradizioni

Opere d’arte tessute a mano, che rispecchiano una storia antica tramandata da secoli, a volte reinterpretata da giovani artisti e designer. Sono pizzi, merletti e ricami i protagonisti di un itinerario slow che conduce, attraverso l’artigianato italiano, alla scoperta di preziose tradizioni. Diversi gli esempi di realtà che lavorano per conservare, ma soprattutto per promuovere e far vivere una passione che trasforma i fili in poesia e li intreccia insieme per produrre affascinanti racconti. Dai merletti di Cantù alla seta di Como in Lombardia, passando per la Valle d’Aosta con i merletti al tombolo di Cogne o alla tessitura della canapa nella valle di Champorcher, al ricamo su tulle in Umbria, alle lavorazioni di San Sepolcro in Toscana, o a quelle della Sicilia occidentale. C’è chi, come Elena Sisti, esperta di viaggi progettati sulle passioni dei viaggiatori e co-fondatrice di Elesta Travelling Passion, propone un viaggio in Lombardia su questo argomento, ripromettendosi di farlo diventare il primo di una collezione. Sei le tappe individuate per questo tour virtuale.

