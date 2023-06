Plan de Corones, al via l’estate tra bike trail, passeggiate e visite (anche gourmet) ai musei

Ascolta la versione audio dell'articolo

D’inverno accoglie sciatori alla ricerca di piste varie per paesaggio e difficoltà. D’estate appassionati di hiking, di montagna nelle varie declinazioni - inclusi due musei - e anche della cucina gourmet, visto che in cima (oltre alla splendida vista sulle Dolomiti) c’è anche un ristorante. Stiamo parlando di Kronplatz- Plan De Corones, destinazione accessibile da San Vigilio di Marebbe, Brunico, Valdaora, Chienes e Valle Anterselva.

Lo scorso 20 maggio hanno riaperto gli impianti che durante la stagione estiva permetteranno di salire a 2.275 metri: da lì, oltre alle passeggiate dedicate a tutta la famiglia, parte il Trail Plan de Corones, dedicato agli appassionati di mountain bike: 18 percorsi creati sulle naturali caratteristiche del territorio e dei boschi. Non distante si trova lo splendido - e iper gettonato, tra appassionati di serie Tv e Instagram - Lago di Braies dove passeggiare o godersi un’uscita in barca a remi incorniciata dalle vette.

Sulla sommità di Plan de Corones meritano una visita sia il Messner Mountain Museum, progettato dall’archistar irachena Zaha Hadid, sia Lumen, il poco distante museo della fotografia di montagna. Il primo - parte di un gruppo di sei musei che celebrano la montagna - è un tempio dell’alpinismo con vista mozzafiato sull’arco alpino: dalle Dolomiti di Lienz a est fino all'Ortles a ovest, dalla Marmolada a sud fino alle Alpi della Zillertal a nord. Il secondo - ricavato nell’edificio dell’ex stazione a monte della funivia di Plan de Corones - è un’interessante e a tratti sorprendente una e finestra sulle attività di coloro che, fin dall’Ottocento, hanno scelto di immortalare la montagna con le immagini: prima impresse su pellicola, poi digitali e chissà, in futuro, cos’altro. Lumen, oltretutto, ospita il ristorante Cook the Mountain, un progetto ideato dallo chef tristellato altoatesino Norbert Niederkofler.

La stagione estiva 2023 si apre con ottimismo, visto che Plan De Corones ha archiviato una stagione invernale positiva: ha potuto contare nuovamente oltre 1,4 milioni di sciatori, con un incremento del 19% rispetto alla scorsa stagione. Il confronto di questo dato con la stagione pre-Covid 2018/2019 evidenzia un leggero aumento del +1,19%. «Questo numero conferma che si è tornati alla normalità», ha detto in una nota il direttore di Skirama Kronplatz Thomas Reiter. Che ha voluto porre l’accento sul fatto che anche d’inverno l’offerta di Plan de Corones sia diversificata proprio per andare oltre il “classico” sci: dal 13 al 19 marzo, per esempio, si è tenuto il “Kronplatz Ski&Music Festival“ con 70 concerti con artisti di strada internazionali si sono svolti nei rifugi e sulle piste di tutto il comprensorio sciistico.