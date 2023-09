Plancia iperconnessa e interfacce digitali per Audi Q6 e-tron

Ascolta la versione audio dell'articolo

Audi prepara il debutto nel 2024 dell’atteso suv elettrico Q6 e-tron che, basato sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric), segna un netto salto in avanti per i quattro anelli. Si tratta, infatti, di una piattaforma completamente elettrica sviluppata dal marchio dei quattro anelli, in collaborazione con Porsche, e destinata alla fascia medio/alta partendo, appunto, Audi Q6 e-tron. Presentato a Monaco con una leggera camuffatura esterna, il suv elettrico si è fatto vedere nei suoi interni in forma definitiva svelando un corso stilistico inedito. Anteprima anche per il nuovo software E³ 1.2, a cui è collegato una piattaforma d’infotainment tutta nuova e basata su Android.

La plancia è caratterizzata dall’Audi Digital Stage composto un display per la strumentazione da 11,9 pollici, affiancato da uno schermo panoramico curvo Oled da 14,5” del sistema Mmi e dallo pannello da 10,9”dedicato al passeggero presente per la prima volta su una vettura di Ingolstadt. Il passeggero potrà guardare film durante la marcia senza distrarre il guidatore o assisterlo ad esempio impostando la navigazione. inedito l’head-up display con realtà aumentata, arrivato ad una diagonale di visualizzazione pari a ben 88 pollici.

Buone notizie anche dallo spazio a bordo, con una capacità di 526 litri, ed espandibile fino a 1.529 litri, a cui si aggiungono i 64 litri del cosiddetto Frunk sotto il cofano anteriore.

Tornando alla piattaforma PPE, attesa anche sulla futura Porsche Macan elettrica, può montare batterie a celle prismatiche da circa 100 kWh, rete di bordo a 800 volt e ricarica fino a 270 kW di corrente continua grazie alla quale serviranno solo 10 minuti per “incamerare” 280 km. Autonomia? Superiore ai 600 km, con omologazione Wltp.