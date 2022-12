Planet Farms raddoppia, nuovo stabilimento a Como

Ascolta la versione audio dell'articolo

Planet Farms raddoppia. Dopo lo stabilimento di Cavenago, dove si producono insalate e sughi in vertical farming, la società costruirà un secondo impianto di produzione a Cirimido, in provincia di Como. Per la realizzazione del nuovo impianto Planet Farms usufruirà di un finanziamento di 17,5 milioni di euro concesso da UniCredit e assistito dalla Garanzia green di Sace. Anche il nuovo stabilimento comasco sarà dedicato alla coltivazione idroponica indoor di ortaggi, a partire dalle insalate e dal basilico, attraverso la tecnologia del vertical farming, con processi totalmente automatizzati che escludono l'uso di fitofarmaci e pesticidi e riducono i consumi idrici del 95% rispetto all'agricoltura tradizionale. I suoi prodotti sono destinati al segmento del fresco confezionato e pronto per il consumo. «La nuova farm di Cirimido - spiega Daniele Benatoff, cofondatore e co-Ceo del gruppo Planet Farms – sarà molto più estesa rispetto agli oltre diecimila metri quadrati di Cavenago e permetterà a Planet Farms di espandere considerevolmente la propria capacità produttiva ed esplorare nuove tecniche di produzione sempre più efficienti, anche dal punto di vista energetico».

Le Garanzie green di Sace vengono rilasciate a quei progetti domestici che sono in grado di agevolare la transizione verso un’economia a minor impatto ambientale: «Questa operazione - ha detto Enrica Delgrosso, responsabile Mid corporate Nord-Ovest di Sace - rafforza il nostro sostegno ai piani di crescita di Planet Farms e conferma l'impegno di Sace a supporto del settore agroalimentare promuovendo tecnologie rivolte alla transizione ecologica in linea con gli obiettivi del nostro nuovo piano industriale Insieme2025».