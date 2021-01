Planet Smart City investe nel digitale per il Re e acquisisce la start-up Djungle

Fondata nel 2015 da Giovanni Savio e Susanna Marchionni, imprenditori del settore immobiliare e presieduta dal fisico e imprenditore Stefano Buono, Planet Smart City è una proptech company specializzata nello smart social housing che progetta e costruisce quartieri in Paesi con elevato deficit abitativo e collabora con gli sviluppatori immobiliari di tutto il mondo per migliorare la qualità della vita delle persone, nel rispetto delle culture locali e integrando soluzioni infrastrutturali, tecnologiche e sociali innovative.

Planet Idea opera attraverso un centro di competenze multidisciplinari con sede a Torino ed a Pune (India) che, tra l’altro, ha realizzato la Planet App, piattaforma digitale di servizi ad alto valore aggiunto che facilita anche la comunicazione tra i residenti nei quartieri di Planet Smart City.

Il modello di Planet Smart City è stato applicato con successo in Brasile dove sono in fase realizzativa quattro progetti: Smart City Laguna, Smart City Natal, Smart City Aquiraz e Viva!Smart. Nel 2020 è iniziata l’attività in India. In Italia, Planet Smart City collabora con primari sviluppatori immobiliari in numerosi progetti di smart social housing.

Dalla costituzione, Planet Smart City ha raccolto, da investitori istituzionali e privati, capitali per oltre 100 milioni di euro, per realizzare un ambizioso piano di crescita, che prevede il lancio di progetti per un totale di 44.500 unità abitative entro il 2025.