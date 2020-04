Planet Smart City pronta allo sviluppo di mille abitazioni in India

L'espansione nel mercato indiano contribuirà alla realizzazione del piano di sviluppo di Planet Smart City che prevede 30 progetti residenziali su larga scala entro la fine del 2023.

Giovanni Savio, Global CEO di Planet Smart City, ha dichiarato: “Quello che realizzeremo con Kolte-Patil sarà il primo progetto indiano di distretto urbano smart a prezzi accessibili. É una tappa d'importanza strategica per lo sviluppo di Planet Smart City perché ci permette di esportare il nostro modello in un Paese con una domanda di abitazioni di qualità a prezzi accessibili tra le più elevate al mondo. Kolte-Patil, un gruppo immobiliare di primo piano nel Paese, ha capito immediatamente il nostro approccio multi disciplinare. Questa partnership rappresenta per noi il miglior modo per sviluppare l'attività in India”.

“Questa operazione di sviluppo riveste una particolare importanza - dice Gopal Sarda, CEO del Gruppo Kolte-Patil Developers - in termini di valorizzazione dei terreni e generazione prospettica di cash flow che si tradurrà in risultati economici importanti. La partnership con un operatore globale come Planet Smart City sarà anche un punto di riferimento per la governance, la capacità operativa e l'innovazione. L'operazione aggiunge valore al marchio Kolte-Patil e accresce il potenziale di generazione del valore di Life Republic, nostro progetto di punta a Pune, che continua a registrare un forte interesse”.