Planeat.eco porta a casa gli ingredienti per ricette sostenibili. Aumento di capitale da un milione

Oltre che nelle case, l'idea di Alimentiamoci è quella di portare la cultura del mangiare sano anche nelle scuole e, soprattutto, nelle aziende, un orizzonte sul quale la startup sta già lavorando. Per le imprese, in particolare, il servizio offerto prevede la gestione dell'approvvigionamento alimentare di tutti i collaboratori (pausa pranzo ma non solo, vedi per esempio la disponibilità continua della frutta) e ha nei responsabili del welfare aziendale gli interlocutori di riferimento.

«Il nostro sistema – spiega in dettaglio Lamberti – offre ad ogni dipendente la possibilità di scegliere il proprio pasto fra primo, secondo, contorno, dolce e frutta e gestisce la consegna in azienda; per quelle realtà che non dispongono di uno spazio per una linea self oppure della cucina offriamo il trasportato caldo in monoporzioni etichettate con il nome del dipendente in contenitori compostabili».

Lo stesso modello di servizio, opportunamente declinato, sarà rivolto anche alle scuole, con il valore aggiunto di poter dare agli alunni la possibilità di scegliere solo il piatto o i piatti che effettivamente consumeranno in base alle loro abitudini e alla loro dieta.

Gli obiettivi di crescita per il 2021, in ogni caso, sono comunque ambiziosi: Alimentiamoci conta di arrivare verso la fine dell'anno a un volume di transato di 150-200mila euro mese con un incremento del fatturato e degli ordini del 500% rispetto ai dati di consuntivo del 2020. Per raggiungere questi numeri, il primo step è quello di estendere entro il prossimo dicembre il servizio ad altre città lombarde, con l'intento di coprire tutta la Regione a fine 2022. L'altro tassello chiave per il futuro di Alimentiamoci riguarda invece la piattaforma digitale che fa funzionare tutta l'attività.

«La stiamo quotidianamente arricchendo di nuove funzionalità – assicura Lamberti – e in futuro vorremmo sviluppare meglio tutta la parte connessa al mondo delle diete, offrendo agli specialisti di settore strumenti avanzati per aiutare le persone che necessitano di equilibrare la propria alimentazione settimanale». Operativamente, la piattaforma sarà in grado di gestire più centri logistici, di porzionatura di ingredienti e di preparazione di ricette e piatti pronti appoggiandosi a fornitori diversi più vicini all'area geografica e alla cultura culinaria presa in considerazione.

E non è certo escluso che in futuro l'intero modello (marchio, software e attività di marketing e il software) possa essere proposto nella modalità “as a service” ad altre realtà del settore alimentare “simili”. La novità più prossima per gli utenti di Planeat.eco, conclude infine l'ad di Alimentiamoci, è invece la possibilità di poter personalizzare e creare le sue ricette con un sistema aperto di pubblicazione di ricette, fermo restando il fatto di poter ricevere a casa gli ingredienti già lavati e nelle proporzioni corrette per la lavorazione.