PlanRadar raccoglie 69 milioni di dollari per digitalizzare i mercati delle costruzioni

PlanRadar – la piattaforma leader in Europa per la gestione delle costruzioni e dei progetti immobiliari nata in Austria – ha annunciato un round di fundraising di 69 milioni di dollari organizzato da Insight Partners e Quadrille Capital (la terza raccolta per grandezza nella storia dell’Austria e la più grande in assoluto per una società B2B). L’operazione ha ottenuto un riscontro significativo da parte dell’investitore Cavalry Ventures, oltre al rinnovato interesse di Headline, Berliner Volksbank Ventures e aws Gründerfonds. Infine Proptech1, Russmedia e GR Capital hanno preso parte al deal in qualità di nuovi investitori.

L’obiettivo della raccolta



I fondi supporteranno PlanRadar, che sta puntando molto sull’espansione internazionale e lo sviluppo tecnologico: è prevista infatti l’apertura di nuovi uffici negli Stati Uniti, in Australia, nel Consiglio di Cooperazione del Golfo, nel Sudest asiatico e in America Latina. La società aumenterà inoltre gli investimenti in ricerca e sviluppo, creando un nuovo hub tecnologico e un team dedicato al product innovation per portare alla piattaforma Software as a Service (“SaaS”) nuove tecnologie di avanguardia per il settore.

Complessivamente, PlanRadar creerà oltre 200 nuovi posti di lavoro, quasi raddoppiando il proprio organico a livello globale nei prossimi 12 mesi. In particolare, il team italiano – guidato dal Country Manager Axel Baccari – sarà triplicato rispetto all’anno precedente grazie ai risultati raggiunti: a fine 2021 PlanRadar era utilizzata in circa mille cantieri in tutto il territorio italiano.Sin dal momento del lancio, avvenuto a Vienna nel 2013, PlanRadar si è rapidamente affermata come soluzione proptech, con una piattaforma completa per la gestione delle costruzioni e dell’immobiliare, nota per aggiungere valore in ogni fase del ciclo di vita dell’edificio.

Ricavi in crescita a tre cifre

Nei 18 mesi trascorsi dal round Serie A di 34 milioni di dollari, PlanRadar ha assistito a un aumento dei ricavi di oltre il 250% e ha più che raddoppiato il bacino di clienti. La soluzione innovativa è oggi apprezzata da 14.500 clienti e utilizzata quotidianamente da 100mila professionisti del mercato in oltre 60 paesi, per promuovere l’efficienza dei progetti e garantire sviluppi di alta qualità. La rapida crescita di PlanRadar deriva dal forte impegno della società nell’espansione globale, che ha portato anche all’apertura di nuove sedi in 10 mercati tra Europa e Russia dal 2020. Un team eterogeneo, composto da oltre 200 dipendenti, serve clienti in oltre 20 lingue dagli uffici di Vienna, Milano, Londra, Amsterdam, Mosca, Parigi, Madrid, Zagabria, Varsavia e Bucarest. La crescente presenza della società a livello mondiale riflette anche gli sforzi compiuti per innovare la sua piattaforma core, a cui sono state aggiunte le funzioni di reportistica, integrazioni e tecnologie Bim.

«La nostra missione – ha affermato Ibrahim Imam, co-founder e co-ceo di PlanRadar – consiste nel semplificare la gestione delle operazioni nell’industria delle costruzioni e abbiamo dimostrato che esiste un forte interesse a livello globale per la nostra tecnologia».