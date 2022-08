Plasmare la materia, curve e nodi per mandare il piacere in fumo

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

C’è una foto nella stanza di rappresentanza, attigua al laboratorio dove fabbricano le pipe, che ritrae Luigi Radice in bilico su una vecchia lambretta, con casco, bermuda e baffi bianchi, leggermente curvi, alla García Márquez. Dal contesto si comprende che sta percorrendo una strada delle parti di Cucciago, nei dintorni del lago di Como, dove ha sede il suo piccolo laboratorio, ma le variazioni cromatiche del bianco e nero restituiscono una sensazione di vissuto, come se si trattasse di un’immagine d’epoca, catturata molto prima dell’attimo in cui è stata scattata, un’immagine per rimanere al di fuori della cronaca, consegnata a una memoria che si nutre di pazienza, esattamente come quella che occorre affinché un’escrescenza di tubero di erica arborea – è questa l’esatta denominazione della materia con cui si fabbricano le pipe – si trasformi in un oggetto di lusso, con tanto di fornello e bocchino, destinato a chi fuma tabacco.

Cucciago è una delle patrie della pipa italiana, insieme con Varese (dove producono i marchi Savinelli e Brebbia) e Cantù (dove si trova il marchio Castello), e Luigi Radice è un mastro pipaio la cui vicenda imprenditoriale attinge da quella Lombardia operosa che si affida alla sapienza delle mani. Le sue origini artigiane, infatti, affondano nel metallo, al tempo in cui era tornitore presso una delle tante ditte della zona, e solo dopo approdano al mestiere di pipemaker, ingaggiato da Carlo Scotti, il proprietario del marchio Castello, che dal secondo dopoguerra aveva cominciato a fabbricare pipe nella vicina Cantù. Lavorare metalli e lavorare radica hanno poche cose in comune – il più evidente forse è l’esercizio di plasmare materia – e rispondono a diverse vocazioni, tanto l’uno si manifesta con la durezza delle età primordiali quanto l’altro guadagna in flessibilità e in calore. Le infinite, altre differenze sono racchiuse negli enigmi del fare, eppure un legame ancestrale corre tra loro e rivela perfino una somiglianza perché entrambe le materie trattate stanno nel sottosuolo, conservano i ragionamenti della terra, i suoi umori, i suoi capricci, il suo venire alla luce.

Loading...

Luigi Radice comincia la sua storia di pipemaker nei pochi anni trascorsi nella manifattura Castello poiché già nel 1968 fonda un nuovo marchio, battezzandolo con il nome di Caminetto, insieme con il socio Peppino Ascorti. Ma anche quest’esperienza non si rivelerà che una tappa intermedia perché già nei primi anni 80, quando ormai le pipe italiane si sono imposte all’attenzione dei mercati internazionali e sfidano senza paura la concorrenza danese e anglosassone, egli realizza il progetto di aprire finalmente una propria linea di produzione, quella che avrà sede a Cucciago e sarà contrassegnata da due pallini chiari, uno in fila all’altro, sul cannello, una specie d’insegna della scuderia o di firma.

Ogni modello esposto dentro la stanza di rappresentanza porta questo timbro, la cui origine estemporanea – due buchetti chiusi da pezzi di legno chiaro e umile come quello di uno stuzzicadenti – attestano che spesso, nei diversi settori della produzione, esiste un ordine di casualità indeterminato che tutti noi chiamiamo destino e altro non è che virtù creativa. La stanza di rappresentanza non è particolarmente grande se paragonata all’estensione dei mercati in cui arriva la firma Radice. Contiene una scrivania e un tavolo da riunioni, occupato al centro da rastrelliere dove le pipe si tengono compagnia, una accanto all’altra, mostrandosi nelle loro forme più classiche o in quelle innovative. Ci sono le Totò, un modello ispirato al mento pronunciato del celebre comico napoletano. Uno dei motivi che torna nella strategia di questa piccola azienda è il desiderio di rivisitare gli stili consolidati, aggiungendovi un po’ d’estro, com’avvenuto appunto per la Totò, nata da un’intuizione cinematografica ma diventata segno di identità. Alle spalle del tavolo da riunioni c’è posto anche per una vetrinetta che contiene una specie di antologia, la parte probabilmente più eccentrica della produzione. Colpiscono, per esempio, le varianti fantasiose introdotte al fornello di una Calabash (quella con gobba che fuma Sherlock Holmes) oppure l’invenzione di un esemplare che probabilmente non ha un nome preciso perché è composto da due pipe dai fornelli legati spalla con spalla come gemelli siamesi, difficilissime certo da fumare, ma sicuramente capaci di fare colpo sui collezionisti del Nord America. Si rimane meravigliati dalla perfetta specularità di entrambe, quasi una finzione ottica, e per un attimo, di primo acchito, si ha la sensazione di trovarsi dinanzi a un gioco di prestigio effettuato ai danni della materia. Non è così: le pipe siamesi – un appellativo figurato, anche se poco ortodosso – sono frutto di un’interpretazione della radica. Chi le ha fabbricate non ha fatto che assecondare ciò che gli veniva suggerito dalla composizione della natura, come se fosse essa stessa la madre di questo processo creativo e inviasse dei messaggi muti, attraverso le venature, dinanzi alle quali obbedire senza discutere. Le pipe siamesi funzionano da paradigma e confermano l’esistenza di una dualità nella filosofia artigiana dei Radice che, oltre alla firma delle due palline, hanno scelto come logo della loro azienda una coppia di Bent di colore beige, simmetriche a partire dal bocchino, che delimitano un ovale marrone con al centro una R stilizzata. Beige e marrone sono il biglietto da visita del brand, tinte calde che rimandano ad atmosfere autunnali e richiamano le manifestazioni del tabacco: l’odore, la vista, il tatto. Tutto sa di silenzio nel laboratorio, sembra quasi che si respiri un’anima nascosta nella materia e che l’abilità di chi ci lavora stia nel sentirne il lessico della materia. È questa la vera virtù del mastro pipaio. Se si accorge di un nodo nella radica, supera l’insidia inglobandolo nella struttura del fornello. Osservare un abbozzo è già come compiere una scelta: pipa dritta o pipa curva? Una delle precauzioni da non disattendere mai è intervenire con dolcezza sull’abbozzo che arriva in laboratorio dalla segheria come un ciocco di radica. Ogni cosa sta già scritta nel suo essere un elemento primordiale, nell’aver vissuto una preistoria prima di finire sul ripiano del magazzino, dove aspetta il suo turno per diventare pipa: estratto dal terreno a una certa ora del giorno, tagliato a cubetti più o meno grandi quanto il palmo della mano, bollito in acqua per eliminare il tannino, essiccato al buio e solo allora, dopo una elaborata fase di classificazione, consegnato al laboratorio.

Lì comincia l’opera dei Radice – a Luigi, da tempo, si sono aggiunti Marzio e Gianluca, il primo addetto alla limatura e alla produzione di bocchini, il secondo alla sgrezzatura dell’abbozzo e alla rusticatura – e dovranno lavorare ore e ore per intervenire sulla radica ormai asciutta tenendo conto delle screziature, ascoltando i messaggi che vengono dalla materia attraverso il tatto, quelli che in gergo tecnico si chiamano fiamma, cioè lo sprigionarsi di una linea che sale dal basso verso l’alto, dal fondo del futuro fornello all’orlo finale del futuro vaso. Un bravo pipemaker si riconosce dalla capacità di interpretare la lingua con cui parla la radica. È un vocabolario fatto di curve, di onde sinusoidali che il letargo sottoterra disegna lentamente e che, senza volerlo, offre già una traccia della pipa che sarà. Qui sta la distinzione tra chi segue un procedimento laboratoriale e fa tutto a mano, come i Radice, appunto, e chi invece tratta la radica con gli strumenti della serialità, buoni ad accelerare i procedimenti, correndo però il rischio di avviare il mestiere verso la standardizzazione. Che questa sia la strada giusta del continuare a sentirsi artigiani sta nel fatto che nel laboratorio i rumori sono affidati agli utensili: lime, pennelli, martellini mignon, sgorbie idonee al processo di rusticatura. Di meccanico vero e proprio ci sono una sega a nastro (per eliminare dagli abbozzi le parti eccedenti), una mola con carta vetrata o abrasiva, un piccolo tornio per effettuare i fori nel fornello e nel cannello, un fornetto per modellare l’ebanite del bocchino, una sabbiatrice dove il corpo della pipa viene bombardato con microsfere di quarzo. Il resto sta nella lenta manualità dei gesti, nel perfezionarsi geometrico delle parti concave e convesse, nell’estro che riempie all’improvviso il vuoto di un pomeriggio e tinge di ceralacca questi oggetti che poi entreranno nella vita della gente, a scacciarne la solitudine, a favorirne i pensieri, a scandire il ritmo di una pausa. Più passa il tempo, più la radica acquista il suo vero volto cromatico, che non è quello impresso dal pennello, ma l’unto del tabacco umido, il sebo che i polpastrelli lasciano sulla superficie rusticata o sabbiata. Per terminare il rodaggio di una pipa, per portare la sua colorazione a un grado di domestica consuetudine, non basta fumare. Occorre procedere con la cautela di chi sa riconoscere al tatto, all’odore ciò che è rimasto prigioniero della radica: il tanto, il troppo di una vita che si aggrappa a un filo di fumo per salire quanto più possibile verso le regioni del cielo, senza sapere che poi, a una certa altezza, la sua sostanza svanisce.