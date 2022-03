Plasmon, altri 20 milioni di investimenti a Latina

La visita è stata anche l’opportunità per presentare un nuovo pack per i prodotti Plasmon: «una visual identity del marchio rinnovata nell’ottica della trasparenza, della chiarezza e della semplicità e confermare l'impegno verso sicurezza e qualità». In quest’ottica è stato inserito sulle confezioni anche il Bollo/Marchio – privato e volontario – di riconoscibilità a tutela della sicurezza degli alimenti per l’infanzia made in Italy realizzato con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.