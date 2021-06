Plasmon, aumenta il Made in Italy tracciabile nel cibo per l’infanzia

Nel caso di Orogel, Silver Giorgini - direttore Qualità e Innovazione - ha enfatizzato la vasta esperienza nella prevenzione delle contaminazioni: «Le esigenze alimentari dei più piccoli – ha detto – meritano massimi livelli di sicurezza e standard rigorosi. Il tutto garantendo il 100% di prodotto italiano».

Per Luigi Scordamaglia, ad Inalca e consigliere delegato di Filiera Italia «promuovere la sana alimentazione dei bambini è un investimento sul nostro futuro. Fra Plasmon e Inalca – ha ricordato – c'è una solida partnership e un impegno comune che si estende anche alla sostenibilità, con l’obiettivo condiviso di valorizzare sempre più il lavoro degli allevatori italiani e tutelare i consumatori e l’ambiente».

La decisione di puntare sul rilancio del baby food come asset strategico di crescita del gruppo The Kraft Heinz Company Plasmon è stata maturata dal management dopo i rumors circolati due anni fa relativi a una possibile cessione del marchio leader di prodotti per l’infanzia a fondi d’investimento (poi smentiti).

Dopo la cessione di Ozzano Taro da parte del gruppo alla Newlat nel 2015, Latina rappresenta l'unico stabilimento produttivo in Italia di the Kraft Heinz. Oltre al celebre biscotto dell'infanzia, qui si producono anche i biscotti per adulti, gli omogeneizzati e l’Orlando Tomate Frito, salsa di pomodoro di grande successo in Spagna. Latina è anche lo stabilimento dei brand Biaglut, Nipiol, Dieterba, Cuore di Natura.