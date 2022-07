Plasmon rafforza il welfare e aggiunge 100 euro a chi converte il premio in servizi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel nuovo contratto integrativo di Plasmon (gruppo Heinz) viene rafforzato il peso del welfare sia nel premio di risultato sia nella conciliazione vita lavoro, con particolare attenzione ai genitori.

L’accordo è stato siglato da Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e dalle Rsu di Latina e Milano e sarà valido per il periodo 2022-2024. Nella parte relativa al premio le parti hanno condiviso di rivederne la struttura e di valorizzare gli obiettivi. Per il sito di Latina questo ha portato a riequilibrare la quota in welfare e la quota in busta paga a favore di quest’ultima. Inoltre chi deciderà di convertire in welfare anche la quota di premio in busta paga, avrà un ulteriore incremento del valore del premio fino a 100 euro, secondo quanto spiega una nota della Fai Cisl.

Nel corposo welfare della società è stata valorizzata soprattutto la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. Tra le misure ci sono il riconoscimento di altri 5 giorni di permessi, di cui 2 retribuiti e 3 non retribuiti, utilizzabili dalle lavoratrici e dai lavoratori nei casi di inserimento dei figli all’asilo nido, di malattia dei figli e di assistenza ai genitori anziani, inoltre c'è l’integrazione fino al 100% della retribuzione per 8 settimane del congedo parentale richiesto entro il primo anno di vita del bambino.

Migliorati i capitoli che riguardano salute e sicurezza, diritto alla formazione professionale, lavoro agile e diritto alla disconnessione, mentre per la banca ore solidale è stato condiviso un contributo aziendale di 10 giorni ogni 50 giorni ceduti dai dipendenti, oltre a un contributo iniziale di 5 giorni.