Plastic e sugar tax, sanzioni ridotte. Entrata in vigore rinviata a luglio Nuova stretta antievasione sui falsi esportatori. Bonus capitalizzazioni fino a giugno di Marco Mobili, Giovanni Parente

(Africa Studio - stock.adobe.com)

Nuova stretta antievasione sui falsi esportatori. Bonus capitalizzazioni fino a giugno

3' di lettura

Le tasse ambientali sulla plastica e sulle bevande gassate che hanno dominato la scena nella legge di bilancio dello scorso anno provano a rubare la scena anche con la nuova manovra per il prossimo triennio 2021-2023. Come anticipato nella nota di aggiornamento al Def e alla luce delle difficoltà economiche generate dalla crisi sanitaria in atto, le due imposte di consumo sulla plastica e sulle bevande slittano al prossimo 1° luglio. Nella bozza del Ddl di bilancio circolata venerdì si prevede anche una attenuazione delle sanzioni per possibili mancati pagamenti e ritardi.

Per entrambe le imposte, l’evasione dell’imposta costerà dal doppio a cinque volte l’imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento la sanzione amministrativa sarà pari al 25% dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Tra le modifiche anche una definizione dei soggetti obbligati al pagamento dei due tributi e per quanto riguarda la plastica anche un innalzamento da 10 a 25 euro dell’importo minimo non dovuto, che peraltro esenta anche dalla presentazione della dichiarazione.

Loading...

Una misura introdotta per ridurre gli adempimenti dei contribuenti. Semplificazioni degli obblighi fiscali, in particolare per le piccole partite Iva, alle quali la bozza della manovra dedica un articolo ad hoc. In particolare per i soggetti in contabilità semplificata si allineano i tempi per l’annotazione delle fatture nei registri Iva con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta. In sostanza l’annotazione nel registro delle fatture emesse potrà avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Semplificazioni anche sul fronte della fatturazione elettronica. I soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, anche per l’anno 2021 non potranno emettere fatture elettroniche con il Sistema di interscambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Sarà il sistema Tessera sanitaria a a fornire alle Entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione dell’operazione e del codice fiscale del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.

Novità anche per la precompilata Iva. In particolare si prevede che per la predisposizione delle denunce Iva messa a punto dal Fisco l’agenzia potrà utilizzare, oltre ai dati delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e delle comunicazioni dei corrispettivi giornalieri, anche i dati fiscali presenti nell’anagrafe tributaria, quali ad esempio i dati della dichiarazione Iva dell’anno precedente e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti.