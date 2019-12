Manovra: plastic tax scende a 50 centesimi, si riduce l’incasso a 150 milioni nel 2020 Slitta a luglio la tassa come annuciato dal Governo. Tetrapak esentati. Robin tax si applica solo ai concessionari dei trasporti ma sale al 3,5%. Salgono le accise su benzina e gasolio. Credito di imposta alle imprese che investono. Niente stretta sulle spese sanitarie: si potranno continuare a portare in detrazione indipendentemente dal reddito di Ivan Cimmarusti

Salvini: plastic tax? Anche se la rinvii, sempre tassa è

4' di lettura

I prodotti monouso in tetrapak saranno esentati dalla tassa sulla plastica. Lo prevede un subemendamento depositato dal governo in commissione Bilancio al Senato che mette nero su bianco lo slittamento a luglio della plastic tax come annunciato dall’esecutivo e che fissa la nuova imposta a 0,50 centesimi al chilo. Secondo le stime contenute nelle tabelle allegate, lo slittamento al 1° luglio del prossimo anno della plastic tax comporta una riduzione di 156,3 milioni di incasso previsto.

Come cambia la manovra : esclusa la stretta sulle spese sanitarie

Cambia ancora la manovra, anche se in commissione al Senato non si è iniziato a votare. Un nuovo pacchetto di modifiche è stato presentato, che recepisce l’intesa della maggioranza raggiunta dopo il vertice fiume di 14 ore di venerdì. Entrerà il decreto Alitalia. Escluso il Milleproroghe: il Governo aveva avanzato la proposta di una cinquantina di proroghe, dalle intercettazioni alla stabilizzazione dei precari della Pubblica amministrazione che dovrebbero arrivare invece con il tradizionale decreto di fine anno. Inoltre non ci sarà la stretta sulle spese sanitarie, le quali si potranno continuare a portare in detrazione indipendentemente dal reddito.

«Sulla plastic tax resta l’allarme»

Sulla plastic tax, imprese e sindacati sono unanimi: «Nuove misure, ma resta l’allarme». In una nota firmata da Federazione Gomma Plastica, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec, si precisa che «le notizie sulle nuove misure da applicare agli imballaggi, i cosiddetti Macsi in materie plastiche, non sono affatto rassicuranti». «L’imposta - spiegano - rimane fissata a 0,50 euro al chilo: una somma comunque esorbitante se si considera che le più comuni materie plastiche ne costano 0,80. Invariato anche l’impianto fiscale: un’imposta di consumo, di complicata gestione, gravata da un sistema sanzionatorio rischiosissimo (fino a 10 volte l’imposta non versata) e incontrollabile per eventuali esenzioni (mancano i più elementari criteri di verifica)». Dunque, dicono, «l’allarme tra le 3.000 imprese del settore e i loro 50.000 lavoratori rimane altissimo».

Salvini: «Un disastro»

«Uso le parole di Confindustria, commercianti, piccoli imprenditori, artigiani: un disastro. Non è che rinviando tasse di tre, quattro mesi cambia la sostanza». Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini. «Oggi ho incontrato molti imprenditori in Emilia e sono molto, molto preoccupati: non solo non c’è qualcosa per la crescita, ma oltre alle tasse sulla plastica e sullo zucchero è arrivata oggi una tassa sui porti commerciali. Non si va lontani con le tasse».

Sugar tax e microtasse

Come detto, la tassa sulla plastica si fermerà a 50 centesimi al chilo a partire da luglio. L’incasso, dunque, scende da 1,1 miliardi a circa 150 milioni. Stessa cosa per la sugar tax, 10 euro a ettolitro sulle bevande con zuccheri aggiunti. Portava 233 milioni ora poco meno di 60. Resta solo 1 milione di maggiori introiti invece dalla revisione delle tasse sulle auto aziendali, rimodulata in 4 fasce: le auto più ecologiche impatteranno sul reddito per il 25%, le più inquinanti fino al 60%.