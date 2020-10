Plastic Tax, la Valle della gomma sotto attacco

Ragionamento lineare, che calato nella realtà - quando la materia prima sono sono polimeri e monomeri -, è tutt’altro che semplice. Non a caso, racconta l’utimo rapporto dei distretti industriali di Intesa Sanpaolo, la gomma del Sebino bergamasco si colloca tra i venti distretti migliori per crescita, competitività sui mercati esteri, reddittività e patrimonializzazione. Ed è lo stesso distretto a posizionarsi al primo posto per quota di imprese champion (più di una impresa su tre nel distretto lo è) in grado di crescere a tassi sostenuti, creare occupazione e presentare buoni livelli di patrimonializzazione.

«Il distretto è il più grosso d’Europa: per avere la percezione di quanto stiamo parlando è sufficiente pensare che Bergamo accanto a Varese e Reggio Emilia totalizzano l’80% della produzione europea della gomma-plastica», spiega Paolo Rota presidente della Categoria materie plastiche e gomma di Confindustria Bergamo. «Un settore importantissimo - aggiunge Rota - che rischia ora di essere travolto da una tassazione assurda (la Plastic Tax, ndr), il cui unico intento è quello di fare cassa. Il rischio reale che vedo è quello di consegnare la nostra competitività a bandiere ideologiche».

L’economia circolare ha dei tempi di maturazione che non possono essere improvvisati. «La plastica non è il problema, lo è invece il comportamento umano », continua Rota. Per fare un esempio, il ciclo del Pet ora è completo, circolare, ma ci sono voluti 20-30 anni per arrivare a chiuderlo. Fare a meno della plastica, ammette Rota, non è possibile, si pensi solo a tutti gli oggetti dell’ambito biomedicale oppure dell’automotive: senza il policarbonato avremmmo ancora le auto con la scocca d’acciaio.

Lavorare sull’economia circolare tuttavia si può, a patto che accanto al riciclo e alla produzione sostenibile si lavori anche sui termovalorizzatori.

«Senza, non andiamo da nessuna parte - conclude Rota- Il problema vero è il post consumer, la plastica non ha vita infinita. Ecco quindi che diventa necessario bruciare quello che non riesci più a riciclare.Tutti i Paesi del nord europa hanno fatto questo tipo di scelta, puntando sulla costruzione di termovalorizzatori. L’alternativa è la discarica».