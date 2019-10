Plastica: le imprese contro la supertassa sugli imballaggi L’ipotesi di una supertassa aggiuntiva sugli imballaggi di plastica, supertassa che andrebbe a sommarsi alle altre imposte e anche ai prelievi ambientali che già finanziano raccolta differenziata e riciclo, è contestata dalle imprese di Jacopo Giliberto

L’ipotesi di una supertassa aggiuntiva sugli imballaggi di plastica, supertassa che andrebbe a sommarsi alle altre imposte e anche ai prelievi ambientali che già finanziano raccolta differenziata e riciclo, è contestata dalle imprese. Il 16 ottobre è intervenuta con una nota la Confindustria, mentre Ettore Fortuna, vicepresidente dell’associazione Mineracqua, teme effetti pesanti per i consumatori (un rincaro sul costo finale pagato dai consumatori sull’acqua minerale o sulle bevande), per le aziende di imbottigliamento e per l’ambiente.

L’ipotesi di tassa

L’ipotesi del Governo è l’introduzone di una nuova imposta sugli imballaggi di plastica dal 1° giugno 2020, in misura di 1 euro al chilo, per un gettito per il Fisco stimato in 2 miliardi.

Già nei giorni scorsi si erano espressi contro l’ipotesi le organizzazioni del riciclo (il consorzio Corepla, ma anche i consorzi volontari Conip e Coripet), il sindacato Filctem Cgil, le associazioni delle imprese di settore Plastic Europe Italia (le aziende chimiche che sintetizzano i polimeri) e l’Unionplast (le imprese che lavorano la plastica per produrre beni finiti).

Il commento delle imprese