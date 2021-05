Plastica: Italia virtuosa, recupera il 95% degli imballaggi

3' di lettura

Nonostante la pandemia in Italia non si è fermata la macchina della raccolta e del riciclo degli imballaggi, anzi nel 2020 è cresciuta del 4% la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica. La raccolta conferita ai Centri di selezione è stata pari a 1.433.203 tonnellate, con un aumento dell'4% rispetto al 2019. Un nuovo record in termini di quantità trattata, che porta l’Italia a un pro capite medio annuo di 23,7 chili. I dati sono stati diffusi nel corso dell’assemblea annuale di Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi di plastica.

Crescita del settore medicale e della detergenza

Nonostante il lockdown la riduzione dei consumi di materie plastiche è stata nel complesso «relativamente contenuta, grazie alla consistente crescita del settore medicale e di quello della disinfezione/detergenza, al deciso rilancio dell’alimentare confezionato e a un recupero generalizzato nella seconda metà dell'anno».

Più sensibilità sul corretto conferimento della plastica

«I risultati di questo bilancio, a fronte di un periodo emergenziale senza precedenti, dimostrano i passi avanti che il nostro Paese ha compiuto nell'ambito della organizzazione di un sistema di raccolta e riciclo degli imballaggi in plastica capace anche di fronteggiare cambi di prospettiva imprevisti e repentini», spiega Giorgio Quagliuolo, presidente di Corepla. «Si è parallelamente diffusa una più spiccata sensibilità al corretto conferimento di questo tipo di rifiuti, che fa onore all’intera collettività nazionale. Non basta ovviamente. Siamo convinti che negli anni a venire, anche in funzione dei nuovi piani di rilancio e resilienza e di una politica economica sempre più improntata ai principi della transizione ecologica, sapremo offrire risposte adeguate agli ambiziosi target da conseguire».

Cresce la raccolta differenziata

Corepla rende noto che il quantitativo complessivo di imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale nel 2020 è stato stimato in 2.198 kt, con una flessione di circa il 5% rispetto al 2019. In controtendenza, invece, la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica è cresciuta anche nel 2020: la raccolta conferita ai Centri di selezione, inclusiva di quella di competenza dei Sistemi autonomi, è stata pari a 1.433.203 tonnellate, con un aumento dell'4% rispetto al 2019. Si tratta, spiega il report, di un nuovo record in termini di quantità trattata, che porta l’Italia a un pro capite medio annuo di 23,7 kg. A guidare la classifica Valle d'Aosta, Umbria e Sardegna, con oltre 32 kg per abitante. I risultati della raccolta delle singole regioni si avvicinano sempre più al dato medio nazionale, superando gli enormi divari che sino a tre anni fa caratterizzavano la situazione italiana.

Italia virtuosa, recupera il 95%

A fronte di 1.914.000 tonnellate di imballaggi in plastica immesse sul mercato e di pertinenza Corepla nel 2020, il sistema Italia è riuscito a recuperarne 1.820.270, dunque il 95%, un dato che porta l’Italia sul podio dei paesi europei più virtuosi.