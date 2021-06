Plastica monouso, il blocco Ue colpisce l’industria della carta

L’alternativa proposta dall’Europa non è la carta, riciclabile, o il biodegradabile, che si dissolve, bensì è lavare e riusare, con un impatto ambientale che da altri viene ritenuto peggiore per l’uso di acqua, energia per il riscaldamento e l’asciugatura, l’uso di tensioattivi e detergenti e per i problemi di igiene e sicurezza sanitaria suggeriti dall’epidemia.

Pellicola impermeabile

Per diventare impermeabile ai liquidi anche la carta deve essere foderata con una pellicola di materiale plastico. E di plastica possono essere anche alcuni accessori dei contenitori di cartoncino per liquidi, come manici, cannucce allegate, tappi a vite e così via. Per le linee guida della Ue non c’è rimedio: se plastica c’è, plastica è.

E quindi se venissero confermate le regole anti-plastica, tutti potrebbero finire nel novero dei cattivi inquinatori, perfino i contenitori di carta per liquidi, perfino le plastiche biodegradabili di cui l’Italia è un produttore innovativo e fortissimo.

Voci a confronto

Ecco Antonio D’Amato, presidente della Seda (packaging alimentare): «Sembra che per Bruxelles il tema non sia più quello di evitare l’inquinamento marino e la dispersione dei rifiuti in plastica, ma quello di penalizzare gli imballaggi per alimenti monouso, di qualunque materia siano essi costituiti». Conferma Girolamo Marchi, presidente della Federazione Carta Grafica: «Condividiamo e sosteniamo l’azione dell’Italia su questo fronte così rilevante per l’ambiente e anche per la competitività del Paese».

Per i politici, ecco Giorgetti: «È uno di quei settori che pagherà il prezzo della transizione. Si potrebbe pensare di porre la riserva rispetto all’entrata in vigore ma non possiamo essere soli a fare questa battaglia in Europa». Cingolani: «Le plastiche biodegradabili e compostabili nonché i prodotti a base di carta con sottilissimo rivestimento plastico dovrebbero essere considerati come alternative sostenibili alle plastiche tradizionali da utilizzare per una rapida transizione verso un’economia circolare».