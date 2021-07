Plastica, le nuove norme europee sui polimeri

2' di lettura

Nella comunità scientifica, sta crescendo il timore che le nuove norme sull'utilizzo della chimica nelle plastiche, oggetto di discussione negli uffici dell'Unione Europea, potrebbero aprire la strada a un maggiore uso dei polimeri in futuro, senza molte restrizioni di sicurezza.

In particolare, è l'European Environmental Bureau, ong fondata a Bruxelles nel 1974 e che riunisce oltre 140 associazioni ambientaliste da 30 paesi, a far notare in una relazione presentata alla Commissione Europea, che alcune materie plastiche potrebbero avere impatti dannosi sull'ambiente, se non controllate.

Da parte sua, la Commissione ha risposto che le proposte sono appena in fase iniziale di analisi, e che sono previste ulteriori discussioni, aggiungendo anche che per quanto possibile, prenderà in considerazione le preoccupazioni sollevate nel portare avanti la proposta. Tuttavia, molti studiosi stanno sollevando dubbi.

Bethanie Carney Almroth, professoressa associata di ecotossicologia all’Università di Göteborg, in Svezia, e firmataria della lettera alla CE, ha dichiarato che la principale preoccupazione degli scienziati riguarda la mancanza di dati e di trasparenza.

Non ci sono dati sufficienti per garantire la sicurezza di migliaia di polimeri in produzione, anche se la tossicità non è ancora stata dimostrata.