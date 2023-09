Plastica, riciclo chimico via maestra per ridurre i resti di quello meccanico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal 1950 l’industria delle materie plastiche è costantemente cresciuta: dai 2 milioni di tonnellate prodotte a livello mondiale nel 1950, siamo passati a 367 milioni di tonnellate nel 2020. Questa crescita costante oggi ha di fronte 3 grandi sfide: una è normativa, l’altra è l’innovazione tanto di processo, quanto di prodotto, e l’ultima è la circolarità che ha due parole d’ordine: il riciclo e il riuso. Uno studio realizzato da Teh Ambrosetti (per diversi soggetti, tra cui Federchimica Plasticseurope, Federazione Gommaplastica Unionplast, Amaplast, Aipe, Anpe, Biorepack, Corepla e molte aziende del settore, da Coim a Basf, Covestro, Ineos, Lyondellbasell, Versalis Eni, Arkema, Borealis, Dow, Radici group, Sabic) ha messo in luce che per rispondere a queste sfide serve una visione evolutiva per la plastica nell’Economia Circolare. Come emerso anche durante il dibattito in corso a Plast in Fiera Milano (Rho), questo chiede di passare da un approccio focalizzato esclusivamente sulla gestione del rifiuto plastico a un modello finalizzato a massimizzare i benefici che consente l’innovazione tecnologica su materie prime, produzione e prodotti e fine uso e nuova vita. Su quest’ultimo capitolo bisogna tenere conto di almeno 3 strumenti: il riciclo meccanico, il riciclo chimico per arrivare là dove non arriva quello meccanico per minimizzare il residuo per la discarica, e il riciclo organico.

La lunga filiera italiana dell’industria plastica

Secondo lo studio, che prende in esame le attività di produzione, trasformazione e fine vita e recupero della plastica (escludendo estrazione petrolio, raffinazione e cracking dei suoi derivati), la filiera della plastica italiana ha generato nel 2020 45,8 miliardi di fatturato. Si tratta dell’ottavo settore manifatturiero in Italia. Il valore aggiunto è arrivato a 12,7 miliardi e in questo parliamo del quinto settore manifatturiero in Italia. L’export che è a 19,9 miliardi ne fa il nono settore manifatturiero del paese, dove lavorano circa 180mila persone. Ciò che contraddistingue questa filiera sono sicuramente i suoi moltiplicatori economici (3,18) e occupazionali (2,77) i cui valori, in meno di un decennio (rispetto al 2013) sono cresciuti rispettivamente del 33% e dell’1,1%. Questo significa che calcolando l’impatto diretto, indiretto e indotto generato dall’investimento aggiuntivo nel settore della plastica, ogni 100 euro di investimento diretto, si attivano ulteriori 218 euro nelle filiere collegate.

Il valore aggiunto internazionale: l’Italia e gli altri paesi

Nel confronto internazionale, l’Italia è un paese che brilla per il valore aggiunto generato. È infatti il secondo Paese nella Ue per valore generato dalla plastica, con un gap rispetto alla Germania che si è lievemente ridotto negli ultimi 10 anni. Il fatturato della filiera della plastica in Germania è 103, 2 miliardi di euro, in Italia 45,8 (quindi meno della metà), in Francia 35,4, nel Regno Unito 25,4 e in Spagna 22,9.

Riciclo e bioplastiche guidano la crescita

I tassi di crescita più alti per la filiera della plastica italiana si riscontrano nella fase del riciclo, dove, rispetto al 2016, nel 2020 il dato del fatturato cresce del 40% e quello del valore aggiunto del 72%. Crescono anche le bioplastiche che sono il 2,2% del totale della filiera e sono raddoppiate ( +102% ) rispetto al 2016.

La circolarità

La visione evolutiva nella circolarità della plastica prevede una gestione integrata delle fasi produttive, con il calo del materiale vergine, la diminuzione dei prodotti e degli scarti e una svolta sul fine vita. Grazie all'innovazione la circolarità della plastica può aumentare sia in termini di minori rifiuti plastici (fino al 22,7% in meno al 2030) che di maggiore recupero di materia plastica. La complementarietà tra riciclo meccanico e chimico può portare l'Italia a riciclare entro il 2030 il 61,6% dei rifiuti plastici, contro il dato attuale che è di poco sopra il 40%, riducendo il conferimento in discarica sotto il 10% con 5 anni di anticipo rispetto al target europeo. Gli investimenti necessari per gli impianti di trattamento possono, inoltre, generare benefici economici fino a 2,5 miliardi e creare fino a 3.800 nuovi posti di lavoro.