Modello 730, bollo e Rc Auto familiare: le ultime modifiche al Dl Fisco

(IMAGOECONOMICA)

Decreto fiscale come la tela di Penelope: a un passo dal voto finale, il provvedimento è tornato in commissione Finanze a seguito dei problemi di copertura segnalati dalla Bilancio e per apportare ulteriori correzioni al testo. Tra le ultime novità in ordine di tempo la revisione delle norme sulla nuova Rc auto familiare e il passo indietro sull'ampliamento della platea del modello 730.