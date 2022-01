Platì e San Luca, feudi no vax per sfiducia verso lo Stato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Essere in cima alla classifica dei Comuni meno vaccinati d’Italia, specie nel mezzo della turbolenza della quarta ondata, è dura. E lo ancora di più diventare “zona rossa” quando praticamente nessuno lo è, al massimo ci sono degli arancioni. A Platì, paese calabrese del reggino, 3.746 residenti, risultano vaccinati con la prima dose in poco più di mille. Il 28,6% (dati a sabato, ora forse risaliti di qualche frazione), percentuale che crolla al 3,6% per il booster. Basta, ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto, in carica da poco più di due mesi: Platì va in zona rossa, e non solo per i contagi che salgono, ma proprio per la bassissima vaccinazione (percentuale nazionale 79%).

Occhiuto: solo la Stato può garantire il diritto alla salute

«Sono zone in cui lo Stato spesso ha abdicato al suo ruolo e solo lo Stato può garantire il diritto alla salute», ha detto Occhiuto, che ha fatto l'annuncio ieri a Radio24, intervistato da Simone Spetia. «Sono contrario ad ogni restrizione di libertà per i vaccinati. Abbiamo chiesto agli italiani e ai calabresi di vaccinarsi, e chi sceglie la scienza non può pagare per i comportamenti altrui. Non vaccinarsi è una libera scelta, che giudico irresponsabile, ma questa libera scelta ha delle conseguenze. Per questo ho chiesto al governo la possibilità di fare un lockdown selettivo per i no vax. Non possiamo correre rischi a causa di una minoranza: i non vaccinati stiano a casa», ha detto, aprendo una strada regionale fino ad oggi non percorsa.

Platì è in un'area considerata ad altissima densità di ‘ndrangheta, assieme a San Luca – nota è la Faida, esportata a Duisburg nel 2007 con la tristemente nota “strage di Ferragosto” – e altri piccoli centri. «Dove c'è meno Stato c'è meno senso civico, anche per i vaccini. Ma lo Stato deve essere forte proprio in queste zone e deve essere duro quando serve specie dove è forte qualche altro potere», aggiuge Occhiuto. Insomma, la “dottrina-Pfizer” (o Moderna) che salva vite e permette al paese di marciare, irrompe nel cuore di aree dove lo Stato fatica sempre, e le divise, anche quelle degli ufficiali medici o dei sottufficiali infermieri, sono viste qualche volta con sospetto.

Percentuale di vaccinati inferiore alla metà della regione

A San Luca la percentuale di vaccinati è del 37%, meno della metà della quota dell'intera Calabria, che viaggia per l'intero ciclo al 76%: nei 10 giorni di gennaio le prime dosi sono state 37mila, l'incremento maggiore in Italia, ad ogni medico di base calabrese vengono riconosciuti 25 euro di premio per le prime dosi, un “bonus no-vax”.

Ma cosa è successo fino ad oggi a Platì, allora? «C'è stata ritrosia per una cattiva informazione. Non c'è un nesso con la presenza della criminalità, qua non è solo ‘ndrangheta, è un fatto culturale», dice il sindaco Rosario Sergi, che assicura stretta collaborazione con la Regione e con il parroco, don Santino, che nelle omelie incita i fedeli a farsi iniettare la dose e attacca locandine sì-vax.