Plauso bipartisan a Mattarella. Meloni, parole profonde

Conte, non rassegnarsi a guerra, odio e ingiustizie

«Il messaggio che arriva dal presidente Mattarella è un inequivocabile stimolo a cambiare le cose, a non rassegnarci. Non possiamo che accogliere l’appello a non abituarci all’orrore della guerra e a lavorare subito, urgentemente, per la pace», ha commentato il presidente del M5s, Giuseppe Conte. «Di fondamentale importanza anche la spinta a non rassegnarci al lavoro sottopagato, all’odio e alla violenza sulle donne. Così come l’urgenza di non tradire le speranze dei giovani e la loro spinta per contrastare i cambiamenti climatici. Fra le sfide che non possiamo assolutamente far cadere nel vuoto c’è sicuramente quella a protezione del diritto alla salute, compromesso fra liste di attesa interminabili e cure di fatto negate. Contrastiamo con sempre più determinazione e coraggio le troppe ingiustizie economiche, sociali e ambientali. Alle ingiustizie non dobbiamo abituarci. Le ingiustizie le dobbiamo contrastare. Tutti Insieme».

La Russa, è il rappresentante di tutti gli italiani

«Il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferma la sua capacità di essere il rappresentante di tutti gli italiani», ha commentato il presidente del Senato Ignazio La Russa. «Anche la scelta delle parole è stata significativa ed è difficile isolarne solo alcune: “Il rifiuto della guerra”, “la cultura della pace” senza apparire neutrale, “l’amore come dono”, la condanna delle “accuse infondate” separando il confine tra “vero e falso”, “le emergenze e i problemi”, “il bisogno dei giovani”, i diritti ”sanciti dalla Costituzione”, “la parità uomo-donna” e il progresso purché “umano”. E mi ha emozionato sentire le parole “Patria” e “Orgoglio negli italiani”, accostate a libertà, uguaglianza, giustizia, pace, come valori costituzionali che sono alla base della nostra “Identità”».



Apprezzamento da Renzi a Calenda

Il leader di Iv, Matteo Renzi, ha ringraziato Mattarella «per le parole di umanità che ha usato e per il costante stimolo a migliorare la qualità della politica italiana», mentre il leader di Azione, Carlo Calenda, ha sottolineato «il richiamo all’unità nazionale come comunità fondata sugli alti obiettivi della Costituzione, ancora da raggiungere». Lo stop alle armi è un tema caro ad Alleanza Verdi-Sinistra. «Quello del presidente della Repubblica è stato un discorso straordinario, concentrato sulle grandi questioni del nostro tempo. Innanzitutto la pace, la riabilitazione della pace, la necessità di lavorare politicamente per costruire la pace ed uscire dalla guerra che distrugge l’orizzonte del futuro», ha sottolineato il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra. Il coportavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, ha apprezzato che Mattarella abbia richiamato «l’urgenza di affrontare la crisi ambientale riferendosi ai giovani che in nome della solidarietà spalavano fango durante le alluvioni».

Loading...