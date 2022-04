PlayStation Plus e PlayStation Now si uniscono e si fanno in tre. Ecco cosa cambia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Non è la risposta di Playstation a Netflix, neppure una concessione abbonamenti al-you-can eat, o un patteggiamento all’Xbox game pass della rivale Microsoft. Sony ha messo in ordine in casa propria fondendo sostanzialmente quello che già c’era (Playstation Plus e Playstation Now). La nuova formula si chiamerà PlayStation Plus, prenderà vita a giugno e offrirà al tempo stesso tre livelli di accesso Essential, Extra e Premium.

Come funziona.

Il livello Essential mantiene sostanzialmente l’offerta attuale di PlayStation Plus: 9,99 euro al mese (59,99 euro) e comprende il multiplayer online, i salvataggi cloud e una serie di sconti esclusivi, oltre i consueti due giochi gratuiti su base mensile. Chi già oggi è iscritto i a PlayStation Plus diventa difatto a giugno utente Essential. Con Extra in più avrai 400 giochi per PS4 e PS5 e una selezione con diciamo il meglio dei titoli dei PlayStation Studios e delle aziende di terze parti. Il prezzo sale a 13,99 euro al mese (99,99 euro all’anno), e nel pacchetto saranno inclusi anche Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal. Con Premium il prezzo sale a 16,99 euro al mese e si aggiunge PlayStation Now, il servizio streaming e altri 340 giochi del catalogo PlayStation, PlayStation 2 e PSP,



Cosa cambia?

Rispetto a Xbox Games Pass i giochi “first party” non saranno disponibili al lancio per gli abbonati al servizio. Il modello di business di Playstation resta tradizionale. I nuovi gioco prima escono online e nei negozi a prezzo pieno, poi successivamente entrano in una fase di promozione e sconti e alla fine sbarcano nell’abbonamento. Secondo Jim Ryan, boss di Sony Interactive Entertainment, la qualità dei giochi interni potrebbe risentirne se dovessero essere lanciati al day one sul nuovo PS Plus. Vuole provare a incassare di più al day one e poi alimentare le formule ad abbonamento.