Non è una console portatile ma è il migliore accessorio per chi possiede una Ps5. Playstation Portal esteticamente è bella, ed è stata pensata e costruita in modo eccellente. Cosa fa? Permettere di giocare in remoto, che sia dentro che fuori casa, ai giochi installati sulla sua propria PlayStation 5. Il prezzo non è basso: 219 euro.



