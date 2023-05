Playstation Shwocase, i cinque annunci più importanti che indicano il futuro di Ps5

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’ora di annunci, trailer e sorprese, Sony torna a parlare al suo pubblico per delineare il futuro di Ps5 e distrarsi dal macigno Microsoft-Activision. In attesa del via libera definitivo all’operazione da 69 miliardi di dollari che cambierà la fisionomia dell’industria del videogioco il gigante giapponese ha dato corpo ai rumors su una console portatile con Project Q, presentato i primi auricolari marcati Ps5 e presentato moltissimi titoli. Ecco una selezioni di annunci per chi si fosse perso l’evento.

Project Q Immagine presa dalla presentazione Playstation Showcase

Cosa è Project Q?

Dovrebbe arrivare entro fine anno, è come si vede un dispositvo portatile. Apparentemenre sembrano due controller di Ps5 attaccati a un mini-tablet da otto pollici. Sarà possibile giocare in streaming via Wi-Fi i giochi presenti sulla PlayStation 5 già posseduta. Non è cloud gaming quindi cioè non sarà possibile effettuare il Remote Play di un gioco già in streaming via cloud. Allo stato dell’arte non c’è ancora il nome ufficiale e molto dovrò ancora essere svelato. Interessanti anche gli auricolari che richiamano nel look Ps5. Sony è un gigante in questo settore quindi ne pensiamo benissimo.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Arriva il remake di Metal Gear Solid

Annunciato Metal Gear Solid Snake Eater Remake. Finalmente. Purtroppo però sappiamo ancora pochissimo tranne il fatto che si tratta del remake di quello che è forse il capitolo bello della saga ideata da Hideo Kojima.