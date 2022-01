Playstation Vr2, nome e specifiche

Durante la conferenza Sony, il colosso nipponico ha svelato le specifiche tecniche del nuovo caschetto per la realtà virtuale che si chiamerà Playstation Vr2 e del nuovo controller VR PlayStation VR2 Sense (nella foto). Ci sarà il supporto per il 4K HDR, campo di visione fissato a 110 gradi, schermo Oled con risoluzione di 2000×2040 per occhio e framerate 90/120Hz. La camera è integrata nel visore senza bisogno di utilizzare una camera esterna come accadeva con la prima versione di PlayStation VR. Molto interessante si preannuncia l'audio grazie alla tecnologia Sense che combina Eye Tracking, Headset Feedback e 3D Audio

