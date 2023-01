Plenitude: bollette a rate nel primo semestre per le famiglie in difficoltà. Ecco come funziona

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per sostenere i clienti in difficoltà con il pagamento delle bollette, Plenitude (Eni) attiva, da prossimo 1° febbraio, la possibilità per famiglie, condomini e piccole imprese, di rateizzare le fatture emesse nel primo semestre del 2023. La società guidata da Stefano Goberti ha annunciato l’iniziativa con una nota in cui chiarisce che il meccanismo, se azionato dal cliente, sarà strutturato attraverso rate variabili in funzione dell’importo e senza applicazione di interessi e spese a carico degli utenti finali.

Come funziona

La proposta di rateizzazione ricalca lo schema della delibera dell’Arera (la n. 636 del 2021) con cui, come si ricorderà, l’Authority ha dato seguito a quanto previsto nella legge di bilancio 2022 e che prevedeva dilazioni in 10 mesi senza interessi e commissioni. Secondo le indicazioni fornite dall’Authority in quel documento, i piani di rateizzazione devono prevedere altresì che la prima rata sia di un valore pari al 50% dell'importo totale oggetto del piano di rateizzazione e che il restante 50% sia recuperato in rate successive di ammontare costante. Se l’importo di ciascuna rata risulta inferiore a 50 euro il numero delle rate potrà essere ridotto, nel rispetto della periodicità di fatturazione, non oltre il numero minimo necessario a determinare rate di importo non inferiore a euro 50 (cinquanta). E, in ogni caso, il numero di tali rate non potrà essere inferiore a due, anche derogando al valore dell'importo. Plenitude ha comunque previsto anche dilazioni di durata maggiore per le bollette di importo più elevato.

L’iniziativa concordata con le associazioni dei consumatori

L’iniziativa, che replica quanto fatto dall’azienda già nel 2022, è finalizzata ad andare incontro ai clienti che potrebbero avere difficoltà nel rispettare le scadenze delle fatture di luce e gas ed è stata concordata con i i rappresentanti nazionali delle associazioni del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu).

Il piano della società

Come noto, Plenitude è la società benefit di Eni che integra la produzione di energia 100% da fonti rinnovabili, la vendita di servizi energetici e un'ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici. L’azienda fornisce attualmente energia a circa 10 milioni di clienti europei nel mercato retail e punta a raggiungere entro il 2025 più di 11 milioni di clienti e di installare oltre 30mila punti di ricarica per la mobilità elettrica. L’azienda prevede inoltre di superare i 6 gigawatt di capacità installata da fonti rinnovabili entro il 2025, i 15 GW entro il 2030 e di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040.