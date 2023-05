Plenitude e LeasePlan per soluzioni di ricarica EV dedicate

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Plenitude (Eni), attraverso la controllata Be Charge, ha siglato un accordo con LeasePlan Italia per offrire servizi di ricarica elettrica dedicati. La partnership prevede per i clienti di LeasePlan molteplici opportunità e la fornitura di pacchetti di ricarica con soluzioni specifiche pensate per le esigenze della piccola e media impresa, dei clienti privati e delle grandi aziende. I servizi offerti da Plenitude comprendono anche la fornitura di wallbox, di colonnine di ricarica e la reportistica avanzata dei consumi. L'accordo rende più agevole il noleggio a lungo termine di un veicolo elettrico, una formula importante per contribuire concretamente allo sviluppo di una mobilità sostenibile in modo flessibile.