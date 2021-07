Plf, ecco come ottenere il «Passenger locator form» per partire e rientrare in Italia

È necessario compilare un modulo per ciascun passeggero adulto. I minori potranno essere registrati nel modulo dell’adulto accompagnatore. In caso di minori non accompagnati, il dPLF dovrà essere compilato dal tutore prima della partenza.

Il questionario per entrare in Grecia

Per entrare in Grecia dallo scorso 14 maggio bisogna compilare un questionario online (il Passenger Locator Form) entro le 23.59 del giorno prima della partenza. Se non si fa, non si può prendere l’aereo.

Le regole per Spagna e Portogallo

Per entrare in Spagna (con alcune leggere differenze fra ingresso in nave, via terra o in aereo) bisogna invece compilare il Formulario di salute pubblica (online o con app del ministero iberico della salute) che permette di ottenere un QR code essenziale per l’ingresso.