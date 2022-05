Plug and Play entra in campo per la crescita dell'Harmonic Innovation Hub

Ascolta la versione audio dell'articolo

All'indomani della chiusura del forum “Verso Sud” promosso dalla ministra Mara Carfagna, dove anche il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ribadito come “Il Mezzogiorno deve tornare ad avere la centralità che merita in Italia e in Europa”, prosegue a grandi passi lo sviluppo dell'Harmonic Innovation Hub, confermando la già forte progettualità meridiana per un futuro inclusivo e di crescita.



Spazio totale per l'innovazione, in via di realizzazione, l'Harmonic Innovation Hub è stato infatti progettato sul modello dei più avanzati al mondo su iniziativa di Entopan, per essere al servizio dei fabbisogni di transizione e crescita sostenibile dell'Italia e della macroarea del Mediterraneo e del Medio-Oriente, favorendo l'innovazione e la progettualità in cinque ambiti principali: circular economy, rural innovation, smart society 5.0, life science e transizione ecologica.

Un progetto inedito per prospettive e impatti attesi, che ha raccolto l'interesse di investitori di grande rilievo e sempre molto attenti al Mezzogiorno come Santo Versace. Mentre avanzano nel rispetto del cronoprogramma i lavori di preparazione del building di 20mila mq coperti ed altrettanti scoperti, che a Tiriolo (CZ) ospiterà l'hub operativo nel secondo semestre del 2023, il progetto si arricchisce di un ulteriore partner strutturale attraverso il perfezionamento di un accordo strategico con Plug and Play, la più grande piattaforma di Open Innovation al mondo, con un network di più di 530 Corporate partner e oltre 2500 startups accelerate solo nel 2021, e una missione importante: connettere le menti più brillanti per creare un futuro smart e altamente innovativo.

L'accordo definisce una partnership pluriennale tra Harmonic Innovation Hub e Plug and Play, trovando in Italia, e in particolare in Calabria, il progetto a cui affiancarsi. Plug and Play troverà nell'attività dell'Harmonic Innovation Hub opportunità di crescita nell'area del Mediterraneo per le start up parte del proprio ecosistema. Nel contempo, Plug and Play, arricchirà il deal flow world-wide dell'ecosistema ed offrirà opportunità di crescita e connessione internazionale alle start up ed ai player italiani presenti nell'hub ed operativi nei cinque settori verticali di specializzazione.

La presenza di Plug and Play completa l'innovativo ed inedito modello di innovation building che sarà attuato nell'hub e che vedrà i più importanti centri di ricerca, i principali player industriali, le più promettenti startup e alcuni tra i più autorevoli fondi di investimento collaborare stabilmente insieme in una prospettiva di medio periodo per rispondere ai fabbisogni più avanzati e latenti di innovazione e sviluppare le relative soluzioni tecnologiche, di prodotto e di processo.