Plug-in hybrid, venti modelli per muoversi green in città di Corrado Canali

La corsa all'elettrificazione che sta coinvolgendo tutte le Case passa non solo dai modelli elettrici, ma anche dalle ibride plug-in che consentono di percorrere in media sino a 60 km a zero emissioni, escludendo l'intervento del motore termico, grazie alla presenza di una unità elettrica ricaricabile tramite una presa di corrente dedicata. Così facendo, oltre a ridurre le emissioni di CO2 è possibile circolare nei centri cittadini senza sottostare alle limitazioni imposte dalle ZTL o dai blocchi del traffico. Le auto plug-in stanno riscuotendo un buon successo perché accedono agli incentivi statali. Ecco venti modelli disponibili sul mercato adatti adatti ad un utilizzo giornaliero da e per i centri urbani.