Plus1000, un’edizione speciale per festeggiare il millesimo appuntamento con i lettori

Appuntamento sabato 15 gennaio con un numero speciale di Plus24: il settimanale del Sole 24 Ore dedicato al risparmio e alla finanza personale festeggia i suoi primi mille numeri, vent’anni - il primo numero di Plus è andato in edicola il 15 giugno 2002 - di approfondimenti e inchieste condotte con l’obiettivo di aiutare i lettori a decifrare le dinamiche dei mercati ed accrescere la propria cultura finanziaria.

Ventiquattro pagine

All'interno di questa “special edition” verrà tracciato un bilancio delle tipologie di richieste che i lettori hanno inoltrato negli anni alla Posta del Risparmiatore, il cuore pulsante della linea editoriale di Plus24.

Verranno ripercorse le dinamiche dei mercati, analizzati i cambiamenti nei rendimenti offerti dalle varie asset class e nelle proposte di investimento caldeggiate da banche e altri intermediari finanziari ai propri clienti: strumenti sempre più complessi che Plus 24 da sempre cerca di spiegare ai lettori nei loro meccanismi di funzionamento, insieme alle opportunità e ai rischi sottostanti.

Dalle Borse all’arte

Il numero mille di Plus24 conterrà anche dei focus su Borse, mercato obbligazionario, valute, settore immobiliare, risparmio gestito, polizze, finanziamenti e altre asset class come materie prime e arte: in ogni pagina si cercherà di analizzare il passato per trarre insegnamenti e trovare indicazioni per effettuare le migliori scelte di investimento in futuro.

Vari approfondimenti saranno poi dedicati a come effettuare la scelta del proprio consulente finanziario e alle truffe finanziarie che negli anni tendono ad essere riproposte con lo stesso impianto ma con mezzi diversi. Ma anche le armi di tutela che i risparmiatori hanno a propria disposizione per difendersi sono via via aumentate.